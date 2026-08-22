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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

آغاز عملیات اجرایی «مجتمع فرشتگان میناب» با احداث ۵ باب مدرسه

آغاز عملیات اجرایی «مجتمع فرشتگان میناب» با احداث ۵ باب مدرسه

میناب - عملیات اجرایی ساخت مجتمع بزرگ آموزشی «فرشتگان میناب» در این شهرستان با هدف توسعه سرانه آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر عصر شنبه در بازدید از محل احداث مجتمع آموزشی فرشتگان میناب، توسعه فضاهای آموزشی را از اولویت‌های مهم شهرستان دانست و اظهار کرد: این مجتمع در قالب ۵ باب مدرسه احداث خواهد شد و تلاش می‌کنیم روند اجرای پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برود.

خیرین پای کار توسعه فضاهای آموزشی میناب

فرماندار ویژه میناب با اشاره به مشارکت مجموعه‌های خیریه و مردمی در اجرای این طرح افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۲ مدرسه توسط آستان مقدس امام حسین (ع)، یک مدرسه توسط آستان مقدس امام رضا (ع)، یک مدرسه توسط یک خیر نیک‌اندیش ترکیه‌ای و یک مدرسه نیز از محل «پویش فرشتگان میناب» احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: زمین مورد نیاز برای اجرای این پروژه توسط اداره راه و شهرسازی تأمین شده و نظارت بر روند ساخت و کیفیت فنی عملیات عمرانی نیز بر عهده اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان است.

طراحی مجتمع با توجه به اقلیم و پیوست فرهنگی

رادمهر با اشاره به ویژگی‌های طراحی این مجتمع آموزشی بیان کرد: در طراحی مجموعه، علاوه بر توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نیازهای روز آموزشی، موضوع پیوست فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، یادمان شهدای مدارس «شجره طیبه» و «رهپویان خلیج فارس» در طراحی مجتمع پیش‌بینی شده است تا فضای آموزشی در کنار فعالیت‌های علمی و تربیتی، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز باشد.

معاون استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین، نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی، رویکرد اصلی برای توسعه فضاهای آموزشی در میناب است.

رادمهر بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با هماهنگی و همکاری کامل، مراحل اجرایی این مجتمع را به‌صورت مستمر دنبال کنند تا این مجموعه در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6924140

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