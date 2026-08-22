آغاز عملیات اجرایی «مجتمع فرشتگان میناب» با احداث ۵ باب مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر عصر شنبه در بازدید از محل احداث مجتمع آموزشی فرشتگان میناب، توسعه فضاهای آموزشی را از اولویتهای مهم شهرستان دانست و اظهار کرد: این مجتمع در قالب ۵ باب مدرسه احداث خواهد شد و تلاش میکنیم روند اجرای پروژه مطابق برنامه زمانبندی پیش برود.
خیرین پای کار توسعه فضاهای آموزشی میناب
فرماندار ویژه میناب با اشاره به مشارکت مجموعههای خیریه و مردمی در اجرای این طرح افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۲ مدرسه توسط آستان مقدس امام حسین (ع)، یک مدرسه توسط آستان مقدس امام رضا (ع)، یک مدرسه توسط یک خیر نیکاندیش ترکیهای و یک مدرسه نیز از محل «پویش فرشتگان میناب» احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: زمین مورد نیاز برای اجرای این پروژه توسط اداره راه و شهرسازی تأمین شده و نظارت بر روند ساخت و کیفیت فنی عملیات عمرانی نیز بر عهده ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان است.
طراحی مجتمع با توجه به اقلیم و پیوست فرهنگی
رادمهر با اشاره به ویژگیهای طراحی این مجتمع آموزشی بیان کرد: در طراحی مجموعه، علاوه بر توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نیازهای روز آموزشی، موضوع پیوست فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در همین راستا، یادمان شهدای مدارس «شجره طیبه» و «رهپویان خلیج فارس» در طراحی مجتمع پیشبینی شده است تا فضای آموزشی در کنار فعالیتهای علمی و تربیتی، زمینهساز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز باشد.
معاون استاندار هرمزگان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین، نهادهای مردمی و دستگاههای اجرایی، رویکرد اصلی برای توسعه فضاهای آموزشی در میناب است.
رادمهر بر ضرورت پیگیری مستمر روند اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: انتظار میرود دستگاههای متولی با هماهنگی و همکاری کامل، مراحل اجرایی این مجتمع را بهصورت مستمر دنبال کنند تا این مجموعه در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
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