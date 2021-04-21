مراسم عزاداری وفات حضرت خدیجه(س) در اروپا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری وفات حضرت خدیجه (س) امروز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه از سوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان از ساعت ۷ به وقت لندن، ساعت ۸ به وقت اروپای مرکزی، ساعت ۹ به وقت مسکو و ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.

محمد حسین عطایی دولت آبادی دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در همین خصوص گفت: در پنجاه و پنجمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا اعلام کرده بودیم، یکی از وظایف و اهداف اتحادیه حمایت از انجمن‌های تابعه می‌باشد.

وی ادامه داد: اتحادیه باید محلی برای «اتحاد» و همکاری باشد و این یعنی افزایش همکاری بین انجمن‌های تابعه. الحمدالله شاهد افزایش این همکاری هستیم و ان شاء الله رفته رفته بیشتر و قوی‌تر خواهد شد.

به مناسبت سالروز وفات ام المومنین حضرت خدیجه سلام الله علیها، شورای مرکزی اتحادیه تصمیم گرفت با برخی از انجمن‌های تابعه برنامه‌ای شامل قرائت قرآن کریم، سخنرانی و ذکر مصیبت مداحان اهل البیت (ع) در فضای مجازی برنامه‌ریزی کرده و برگزار کند.

عطایی افزود: برنامه مذکور چهارشنبه ۲۱ آوریل در بستر مجازی زوم برگزار خواهد شد. سخنران حجت الاسلام سید مصطفی میرلوحی، عضو هیأت امنای دانشگاه امام صادق علیه السلام می‌باشد.

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا در پایان تصریح کرد: این برنامه با همکاری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا با انجمن‌های اسلامی دانشجویان مسکو، ایروان، بوداست و مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان منطقه بریتانیا برگزار خواهد شد.