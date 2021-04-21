با چند ترفند ساده تعمیر کولر گازی عمر آن را ۲ برابر کنید!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مسئله اهمیت تعمیر کولر گازی به صورت دورهای و یا سرویس آن قبل از استفاده، بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که با تعمیر به موقع میتوان کارایی و عمر مفید کولر را دو چندان کرد. از طرفی پیدا کردن یک تعمیرکار کولر گازی حرفه ای که بتواند مشکلات شایع در سیستم را به سرعت شناسایی و رفع کند، مانع از پرداخت هزینههای گزاف برای خرید کولر جدید میشود.
افزایش عمر مفید کولر با تعمیر کولر گازی مشهد
به گفته افراد فنی کار خدمات تعمیر کولر گازی مشهد مهمترین گام در افزایش عمر مفید کولر، نگهداری و رفع سریع مشکلات آن میباشد. به علاوه پرداختن به خرابیهای رایج در کولر گازی، سبب افزایش سرمای حاصل از آن شده و به این ترتیب راندمان کولر نیز بیشتر میشود. به عبارت دیگر (راندمان بیشتر = افزایش طول عمر کولر گازی). عامل به جود آورنده مشکلات رایج در کولر گازی وجود هر گونه ایراد فنی در قطعات آن و گاه نیز نشأت گرفته از تأثیر عوامل جانبی مختلف میباشد.
چگونه با اقدام به تعمیرات کولر گازی در مشهد، طول عمر کولر خود را افزایش دهیم؟
به طور کلی مشکلات رایج در کولر گازی بخشی الکتریکی و بخشی از آن مکانیکی بوده که از روی علائمی همچون خرابی برد کنترل الکتریکی، پرتاب کم باد کولر، کار نکردن ریموت، وجود صدای نابه هنجار، روشن نشدن کولر، داغ شدن موتور فن، نشت آب از یونیت خارجی و…می توان پی به وجود این مشکلات برد. خدمات تحت پوشش تعمیرکار کولر گازی در مشهد شامل عیب یابی تمام موارد ذکر شده میباشد، که با رفع آنها میتوان طول عمر اسپیلت خود را تا ۲ برابر افزایش داد.
نکته: بهتر است برای بالا بردن بازدهی و طول عمر کولر گازی، به توصیهها و راهکارهای کاربردی افراد فنی تعمیر کولر گازی مشهد که تجربیات آنها در این حوزه سودمند است بیشتر توجه کنیم، تا از این طریق علاوه بر صرفه جویی در هزینه های خود جهت نگهداری و تعمیرات کولر گازی بتوانیم از بروز هر گونه مشکل جدی در آینده جلوگیری کنیم.
نقش سرویس کولر گازی مشهد در ایام کرونا
کولر گازی باید به صورت دورهای و منظم سرویس گردد. بسیاری از مشکلات به وجود آمده در اسپیلت، ناشی از کهنگی و یا کثیفی قطعات آن میباشد. با سرویس سالانه و یا حتی دورهای کولر، میتوانید مانع از پرداخت خرجهای اضافی شوید. شارژ کولر و اقدام به تمیز کردن فیلتر های آن، یکی از مهمترین مراحل سرویس دستگاه، خصوصاً در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در هوا میباشد. به طور کلی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و زدن ماسک در محیطهای عمومی و سرویس کولر در زمان صحیح، میتوان خطر ابتلاء به کرونا را کاهش داد.
نکته: برای سفارش سرویس کولر گازی مشهد به ویژه در ایام کرونا، با توجه به تأکیدهای پی در پی سازمان جهانی بهداشت در جلوگیری از همه گیری سریع این ویروس، میتوانید از خدمات مطمئن و قیمت مناسب در سایت فنی کارا بهره مند شوید.
و اما مهمترین وجه تمایز سایت فنی کارا نسبت به دیگر منابع اینترنتی در دریافت انواع خدمات سرویس و تعمیر کولر گازی مشهد و یا سایر شهرها، رضایت سنجی از طریق منابع انسانی میباشد که از زمان ثبت درخواست تا هنگام تحویل کار به صورت مکرر، عملکرد افراد سرویسکار کولر گازی مشهد توسط آنها مورد پیگیری و ارزیابی قرار میگیرد. چنانچه میانگین امتیازات افراد فنی از حد مجاز کمتر باشد، از ادامه تبلیغ برای آگهی آنها صرف نظر خواهد شد.
تعمیر کولر گازی و پیشگیری از مشکلات آن، با چند ترفند ساده
قبل از اینکه به سراغ ارائه چند راهکار و ترفند ساده برای جلوگیری از ایجاد مشکلات شایع در اسپیلت برویم، بد نیست بدانید که چنانچه با خرابی های پی در پی در قطعات مختلف کولر مواجه هستید و اما اطلاعات شما به اندازهای نیست که خود به تنهایی جهت سرویس و تعمیرات کولر گازی در مشهد دست به کار شوید، میتوانید با ثبت سفارش خود در آدرس www.fanikara.com با متخصصین سایت فنی کارا در حوزه تعمیر کولر گازی مشهد، در ارتباط باشید و از راهنماییهای سودمند آنها در زمینههای مختلف کمک بگیرید.
معرفی ۶ ترفند طلایی در جلوگیری از بروز مشکلات و خرابیهای رایج در کولر گازی
۱. پیگیری و بررسی غیر عادی بودن مبلغ قبض آب
۲. پرهیز از قرار دادن یونیت خارجی در معرض آفتاب
۳. جایگزین کردن ترموستاتهای جدید با نوع قدیمی و دستی
۴. سرویس سالانه کولر گازی قبل از گرم شدن هوا
۵. نصب کولر گازی به شکل استاندارد
۶. استفاده درست و بهینه از کولرهای گازی و اسپیلت
نکته: شناسایی و رفع مشکلات جزئی در کولر گازی، از خرابیهای بزرگ و هزینه بر در نگهداری آن تا حد زیادی می کاهد. به همین جهت بهتر است بلافاصله در صورت مشاهده هر گونه اختلال در روند کولر گازی، سرویس و تعمیر آن را قبل از وقوع مشکلات بزرگتر جدی گرفته و به تعویق نیندازید.
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