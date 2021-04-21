شستشو و لایروبی چشمه آب سراب قلعه شاهین سرپل ذهاب

احمد احمدی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای دستور مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه مبنی بر نظارت بیشتر بر کنترل کیفیت آب و پیشگیری از آلودگی‌های احتمالی، شستشو و لایروبی چشمه سراب قلعه شاهین در دستور کار امور آبفا شهرستان سرپل ذهاب قرار گرفت.

وی افزود: جهت ارتقا سطح کیفی و به منظور اطمینان از سلامت آب شرب روستاهای بهره مند از آب چشمه سراب قلعه شاهین و به منظور حذف آلاینده‌ها و میکرو ارگانیسم‌های مضر، جلبک و خزه‌های بستر و مظهر چشمه در قالب برنامه عملیات پیشگیرانه، عملیات پاکسازی شستشو و گندزدایی این چشمه بر اساس دستور العمل های مرکز پایش و کنترل کیفیت آب شرکت آب و فاضلاب انجام شد.

مدیر آبفا شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: در ابتدای این عملیات که ۶ ساعت به طول انجامید دریاچه سراب به صورت کامل تخلیه و عملیات خارج سازی رسوبات ته نشین شده صورت گرفت، سپس دیواره و کف دریاچه به صورت کامل شستشو و با استفاده از مواد گندزدا نسبت به گندزدایی دیواره و کف آن اقدام لازم انجام گرفت.

احمدی خاطر نشان کرد: چشمه آب سراب قلعه شاهین تأمین کننده آب شرب ۱۶ روستای شهرستان سرپل ذهاب با جمعیتی بالغ بر پنج هزار نفر است.