شناسایی ۲۶۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا مروجی، بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۱۵۸ هزار و ۵۴۳ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۹ هزار و ۹۲۷ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند.

وی با اشاره به بستری شدن ۶۱۳ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته ادامه داد: ۵۰ نفر از این بیماران در بیمارستان‌های شهر کاشان و ۱۱ بیمار نیز در بیمارستان‌های شهر آران و بیدگل بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه حداقل سن بستری شدگان در شبانه روز گذشته ۲۲ و حداکثر سن آنها ۸۸ سال بوده است، ابراز داشت: ۵۰ نفر از این بیماران اهل شهرستان کاشان و ۱۱ نفر اهل شهرستان آران و بیدگل بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۴۱ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان بستری هستند، تصریح کرد: ۲۹۶ مورد از این تعداد در بیمارستان‌های کاشان و ۴۵ نفر نیز در بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری هستند.

مروجی از بستری ۵۶ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های منطقه کاشان خبر داد و بیان داشت: ۵۱ نفر از این تعداد در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کاشان و پنج نفر نیز در بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری هستند.

وی بیان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت یک مرد ۷۶ ساله بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان جان خود را از دست داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ابتلای ۲۶۵ نفر به کرونا در منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: تعداد کل افراد مبتلا به این ویروس در منطقه کاشان با PCR مثبت از ابتدای شیوع تاکنون به ۲۰ هزار و ۳۸ مورد افزایش یافت.