افزایش صد در صدی بودجه بزرگراه سنقر-کرمانشاه در بودجه ۱۴۰۰ کشور

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دیدار با وزیر راه و شهرسازی تغییراتی که در بودجه ۱۴۰۰ با پیگیری مجلس شورای اسلامی در حوزه راه و شهرسازی اعمال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به تغییرات مذکور در بودجه ۱۴۰۰، افزود: شروع فاز مطالعاتی احداث راه آهن سنقر و اتصال به خط راه آهن همدان-سنندج و شروع عملیات عمرانی ۲ بانده شدن جاده سنقر-وینسار از جمله این تغییرات بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: فراخوان جذب سرمایه گذار آزادراه همدان-سنقر-کرمانشاه و شروع عملیاتی اجرایی آسفالت ۵۰ کیلومتر راه روستایی شهرستان سنقر و کلیایی در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

حسینی‌کیا گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، بودجه بزرگراه سنقر-کرمانشاه افزایش صد در صدی داشته و جاده وینسار به ردیف بودجه‌های ملی اضافه شده است.