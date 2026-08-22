رسول صفرزائی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وانیا حیدری، دانش‌آموز پایه نهم دبیرستان نمونه نرجس شهرستان زابل، با کسب رتبه برتر کشوری در عرصه ایران دیجیتال و هوش مصنوعی، مورد تقدیر رئیس‌جمهور قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان این افتخارآفرینی را نشانه‌ای از استعداد، خلاقیت، پشتکار و ظرفیت علمی دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان در حوزه فناوری‌های نوین دانست و اظهار کرد: کسب رتبه برتر کشوری در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و قرار گرفتن در جمع برگزیدگان کشوری که از سوی رئیس‌جمهور مورد تقدیر قرار گرفتند، مایه مباهات مردم استان و خانواده بزرگ آموزش و پرورش است.

وی افزود: این موفقیت، برگ دیگری بر افتخارات علمی و فناورانه دانش‌آموزان شهرستان زابل و نشانه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند نسل آینده استان در عرصه‌های علمی، فناورانه و نوآورانه است.

صفرزائی همچنین از تلاش‌های خانواده این دانش‌آموز و حمایت‌های مدیر و فرهنگیان دبیرستان نمونه نرجس قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان، شاهد درخشش بیشتر فرزندان سیستان و بلوچستان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.