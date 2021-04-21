«خفقان» به صداگذاری رسید/ داستان ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «خفقان» به کارگردانی محمود عطشانی و تهیه‌کنندگی سعید دلاوری و نیوشا عامری توسط محمود موسوی‌نژاد صداگذاری می‌شود.

داستان «خفقان» در مورد دختری ۱۷ ساله به نام سحر است که یک باره ناپدید شده است.

مسعود بهارلو، ندا مقصودی، نسترن خوشقدم، مهدی کیانی، ملیکا منصوری و فاضل قنادی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل فیلم کوتاه «خفقان» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمود عطشانی، مشاور کارگردان: علی عطشانی، تهیه‌کنندگان: سعید دلاوری و نیوشا عامری، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، مدیر تولید: سید هانی زکی‌زاده، کارشناس فیلمنامه: سامان صادقی مهر، صداگذار و طراحی ترکیب صدا: سید محمود موسوی‌نژاد، مدیر صدابرداری: علی فضلی، طراح چهره‌پردازی: ساناز شیری، طراح صحنه و لباس: لادن باقری، تدوین: سمانه دیبا، مدیر تدارکات: سعید نوری، دستیار تولید: الهه شهسواری، دستیار گریم: فاطمه سادات زکی‌زاده، دستیار فیلمبردار: ارسلان زارعی، دستیار صدا: احمد تفرشی، دستیار تدارکات: حمید نوری، دستیار لباس: السا سادات زکی‌زاده، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: الهام حیدری و افسانه افتخاری، مجری طرح: بیتا فیلم تهران، پخش بین‌المللی: آمریکن برایت لایت فیلم پروداکشنز، مشاور رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی: مریم قربانی‌نیا.