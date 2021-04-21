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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۱۷

طی هفته دوم ماه مبارک رمضان؛

۳ هزار بسته معیشتی توسط سپاه خراسان شمالی توزیع می‌شود

۳ هزار بسته معیشتی توسط سپاه خراسان شمالی توزیع می‌شود

بجنورد- جانشین فرمانده سپاه خراسان شمالی در امور اقشار بسیج از توزیع ۳ هزار بسته معیشتی در هفته دوم ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: توزیع بسته‌های معیشتی تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

سرهنگ عین الله حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ماه مبارک رمضان بسیج خراسان شمالی به صورت هفتگی توزیع بسته معیشتی را در دستور کار خود دارد.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در امور اقشار بسیج ادامه داد: در این راستا هفته اول ماه مبارک رمضان ۴ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان توزیع شد.

وی افزود: طی این هفته نیز ۳ هزار بسته توزیع خواهد شد؛ این امر تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

حاتمی از مشارکت کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی برای طبخ غذای گرم نیز خبر داد و گفت: با مشارکت بسیج و کمیته امداد روزانه ۴ هزار وعده غذای گرم در ۴ شهرستان پخته می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در امور اقشار بسیج در انتها گفت: در توزیع بسته‌های معیشتی تاکید ویژه ای بر بیماران کرونایی بستری در منازل داریم زیرا اقتصاد آن‌ها آسیب بیشتری دیده است.

کد مطلب 5194901

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