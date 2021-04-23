حجت‌الاسلام علی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سند دانشگاه اسلامی اظهار داشت: سند دانشگاه اسلامی یک سند راهبردی برای فعالیت‌های دانشگاه‌های کشور در محورهای مختلف فرهنگی آموزشی و پژوهشی است که تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده‌است.

وی ادامه داد: در بخش‌هایی از فعالیت‌هایی که دانشگاه‌ها انجام می‌دهند راهبردهای این سند عملیاتی و اجرایی می‌شود.

ابلاغ سند راهبردی نهاد به دانشگاه‌ها و تاکید بر اسلامی شدن دانشگاه‌ها

معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها افزود: نهاد نمایندگی رهبری نیز یک سند راهبردی تدوین و به دفاتر نهاد در سراسر کشور ابلاغ کرده‌است که در این سند نهاد، اسناد بالادستی به‌ویژه اسلامی شدن دانشگاه‌ها مدنظر است.

سند دانشگاه اسلامی اذان دانشگاه‌ها است

وی ادامه داد: نقدی که می‌تواند وارد باشد این است که ما باید اهتمام بیشتری به اجرای این سند داشته باشیم، سند دانشگاه اسلامی سند کامل و جامعی است. این سند می‌تواند اذان دانشگاه باشد و دائم باید در دانشگاه‌ها بانگ زده شود.

ورود جدی نهاد به بخش آموزش سند دانشگاه اسلامی

تقوی افزود: اسلامی شدن دانشگاه‌ها چند کمیته دارد کمیته‌ها به دستگاه‌ها تفویض شده‌است، کمیته فرهنگی به نهاد رهبری واگذار شده‌است و در این نهاد شکل می‌گیرد اما در بخش‌های دیگر رئیس نهاد عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و بر تمام برنامه گروه‌های دیگر نظارت دارد.

وی افزود: این برنامه‌ها در صحن شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح و رونمایی می‌شود و بنای ما این است که در بخش آموزش نیز ورود جدی داشته باشیم.