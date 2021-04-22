به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، دکتر داود باقری رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری با اشاره به اینکه مصدومیت آرنج حسین سلطانی شدید نبود گفت: بعد از این اتفاق بلافاصله روی صحنه، آرنج او را جا انداختم و بعد وی را به بیمارستان فرستادم.

وی اظهار داشت: حسین سلطانی وزنه بردار دسته ۸۱ کیلوگرم که در مسابقات قهرمانی آسیا آسیب دید، پیش از این شرایط بدنی خوبی داشت، اما متأسفانه زیر وزنه ۱۶۱ کیلوگرم آرنج او در رفت و برای ادامه رقابت بدشانسی آورد. اگر این آسیب دیدگی برای او اتفاق نمی‌افتاد، امیدواری کسب مدال نقره را با رقابتی که دیدیم و رکوردهایی که ثبت کرده، برای او داشتیم.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه‌برداری عنوان کرد: در حال حاضر باید ببینیم وضعیت آرنج او چگونه است. روی صحنه که آرنج او را دیدم دررفتگی شدیدی نبود و با یک حرکت ساده در مسیر خود دررفتگی آرنج را جا انداختیم و برای ادامه درمان او را به بیمارستان فرستادیم.

وی در پایان یادآور شد: باید از آرنج او تصویربرداری شود تا وضعیت مفصل از نظر شکستگی یا مسائل دیگر بررسی شود. فعلاً نمی‌توان قضاوت کرد و باید زمانی که به ایران برگشتیم، بررسی بیشتری صورت گیرد. امیدوارم اتفاق بدی برای او از نظر پارگی رباط رخ نداده باشد.