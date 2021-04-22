برنامه های فرهنگی و دانشجویی علمی کاربردی به صورت مجازی تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، چهل و هفتمین نشست شورای تخصصی فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.
امید به میزان اعتبارات فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: برنامهها و اعتبارات سال ۱۴۰۰ با فرض اجرای برنامهها به صورت مجازی تدوین شده است و در صورتیکه اوضاع به حالت عادی برگردد، بودجه برنامهها بصورت حضوری در نظر گرفته خواهد شد و قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تأیید برنامههای تقویم فعالیتهای فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه، راه اندازی کمیته گرامیداشت مناسبتها را لازم دانسته و تاکید کرد در این کمیته بر اجرای هماهنگ، منسجم و به دور از موازی کاری در گرامیداشت مناسبتها، نظارت کامل صورت بگیرد.
در ادامه این جلسه طرح شاخصهای ارزیابی کارشناسان، طرح دوشنبههای قرآنی مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
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