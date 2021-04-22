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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۱۳

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی:

برنامه های فرهنگی و دانشجویی علمی کاربردی به صورت مجازی تدوین شد

برنامه های فرهنگی و دانشجویی علمی کاربردی به صورت مجازی تدوین شد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: برنامه‌ها و اعتبارات فرهنگی و دانشجویی سال ۱۴۰۰ با فرض اجرای برنامه‌ها به صورت مجازی تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، چهل و هفتمین نشست شورای تخصصی فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

امید به میزان اعتبارات فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: برنامه‌ها و اعتبارات سال ۱۴۰۰ با فرض اجرای برنامه‌ها به صورت مجازی تدوین شده است و در صورتیکه اوضاع به حالت عادی برگردد، بودجه برنامه‌ها بصورت حضوری در نظر گرفته خواهد شد و قطعاً افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تأیید برنامه‌های تقویم فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه، راه اندازی کمیته گرامیداشت مناسبت‌ها را لازم دانسته و تاکید کرد در این کمیته بر اجرای هماهنگ، منسجم و به دور از موازی کاری در گرامیداشت مناسبت‌ها، نظارت کامل صورت بگیرد.

در ادامه این جلسه طرح شاخص‌های ارزیابی کارشناسان، طرح دوشنبه‌های قرآنی مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

کد مطلب 5195283
زهرا سیفی

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