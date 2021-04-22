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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۱۷

کارشناس مرکز پیش‌ بینی هواشناسی اصفهان:

اختلاف دمای هوای استان اصفهان به ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید

اختلاف دمای هوای استان اصفهان به ۳۵ درجه سانتی‌گراد رسید

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی گفت: اختلاف دما هوا در گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان اصفهان به ۳۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

ابراهیم هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی بیانگر نفوذ متناوب امواج ناپایدار به استان است از این رو افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید و رگبارهای بهاری همراه با رعدوبرق به ویژه مناطق غربی اصفهان را در برمی گیرد.

وی با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی تا یکشتبه هفته پیش رو ادامه خواهد یافت، افزود: وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک محلی در نواحی شرقی استان در روزهای جمعه و شنبه پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین احتمال بارش‌های رگباری در این مناطق وجود دارد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: آران و بیدگل با دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان تا فردا پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5195348

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