به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیشبینیهای هواشناسی از امروز پنجشنبه تا پایان روز شنبه، وزش باد شدید شرقی پدیده غالب جوی در استان قم خواهد بود که در برخی ساعات با خیزش گرد و خاک همراه میشود و میتواند موجب کاهش کیفیت هوا در مناطق مختلف استان شود.
طبق این پیشبینیها، سرعت وزش باد در برخی مناطق بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش مییابد و احتمال شکلگیری گرد و خاک و کاهش دید افقی در برخی محورهای مواصلاتی استان نیز وجود دارد.
در کنار این شرایط جوی، دمای هوای شهر قم نیز طی روزهای آینده با روند افزایشی همراه خواهد بود.
بر این اساس حداکثر دمای هوای شهر قم در روز پنجشنبه ۳۹ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است که این میزان در روز جمعه به ۴۱ درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.
همچنین در روز شنبه دمای هوا به ۴۳ درجه سانتیگراد میرسد و پیشبینیها نشان میدهد روند افزایش دما در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ بهطوری که حداکثر دمای هوا در روز یکشنبه به ۴۴ درجه سانتیگراد و در روز دوشنبه به ۴۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، تداوم گرمای هوا در کنار وزش باد و گرد و خاک میتواند شرایط جوی گرم و نسبتاً ناپایداری را در استان قم ایجاد کند.
از این رو به شهروندان توصیه میشود در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و نکات ایمنی و بهداشتی لازم را برای کاهش اثرات گرما و گرد و خاک مدنظر قرار دهند.
نظر شما