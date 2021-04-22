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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۴۷

یک مقام آگاه در پنتاگون خبر داد؛

ترکیه از پروژه جنگنده‌های اف – ۳۵ کنار گذاشته شد

ترکیه از پروژه جنگنده‌های اف – ۳۵ کنار گذاشته شد

یک مقام آگاه در وزارت دفاع آمریکا از کنار گذاشته شدن رسمی ترکیه از پروژه تولید مشترک و خرید جنگنده‌های آمریکایی اف – ۳۵ به دلیل خرید سامانه موشکی روسی اس – ۴۰۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک مقام آگاه در وزارت دفاع آمریکا از اعلام رسمی این کشور مبنی بر کنار گذاشته شدن ترکیه از پروژه جنگنده‌های اف – ۳۵ به دلیل خرید سامانه موشکی اس – ۴۰۰ خبر داد.

بر اساس این گزارش، این مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد که پنتاگون انحلال رسمی قرارداد مشارکت ترکیه در پروژه جنگنده‌های اف – ۳۵ که در ژانویه سال ۲۰۰۷ میان واشنگتن و آنکارا امضا شده بود را به دولت ترکیه اعلام کرده است.

وی همچنین در خصوص این قرارداد گفت که پروژه جنگنده‌های اف – ۳۵ میان هشت شریک رسمی آمریکا امضا شده بود و هیچ کشوری نیز به این پروژه اضافه نشده است.

قرار بود ترکیه به عنوان یکی شرکای اصلی تولید این جنگنده در کنار کشورهای انگلیس، ایتالیا، هلند، استرالیا، دانمارک، کانادا و نروژ باشد و در فاز نخست نیز اقدام به خرید یکصد فروند از این جنگنده آمریکایی کند.

آمریکا تاکنون ۶ فروند از این جنگنده را به ترکیه تحویل داده و اکنون پنتاگون تحویل مابقی جنگنده‌های اف – ۳۵ به آنکارا را متوقف کرده است.

کد مطلب 5195365

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    نظرات

    • IR ۰۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      و اردوغان هنوز هم عبرت نمیگیرد

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