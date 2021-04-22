به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک مقام آگاه در وزارت دفاع آمریکا از اعلام رسمی این کشور مبنی بر کنار گذاشته شدن ترکیه از پروژه جنگنده‌های اف – ۳۵ به دلیل خرید سامانه موشکی اس – ۴۰۰ خبر داد.

بر اساس این گزارش، این مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود تاکید کرد که پنتاگون انحلال رسمی قرارداد مشارکت ترکیه در پروژه جنگنده‌های اف – ۳۵ که در ژانویه سال ۲۰۰۷ میان واشنگتن و آنکارا امضا شده بود را به دولت ترکیه اعلام کرده است.

وی همچنین در خصوص این قرارداد گفت که پروژه جنگنده‌های اف – ۳۵ میان هشت شریک رسمی آمریکا امضا شده بود و هیچ کشوری نیز به این پروژه اضافه نشده است.

قرار بود ترکیه به عنوان یکی شرکای اصلی تولید این جنگنده در کنار کشورهای انگلیس، ایتالیا، هلند، استرالیا، دانمارک، کانادا و نروژ باشد و در فاز نخست نیز اقدام به خرید یکصد فروند از این جنگنده آمریکایی کند.

آمریکا تاکنون ۶ فروند از این جنگنده را به ترکیه تحویل داده و اکنون پنتاگون تحویل مابقی جنگنده‌های اف – ۳۵ به آنکارا را متوقف کرده است.