فوت ۴۵۳ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/۳۹۶ شهر قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۴ هزار و ۹۲ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳ هزار و ۴۳۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۹۰۵ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان به ۶۸ هزار و ۳۶۶ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۸۳۷ هزار و ۵۹۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

۵ هزار و ۳۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۱۴ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۱۴۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۳۰۱ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۹۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۴۵ شهر در وضعیت زرد و ۷ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.