قوانین میوه خوردن در ماه رمضان/فاصله مناسب میان غذا و میوه

ناصر رضایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قوانین میوه خوردن، در رمضان هم صادقاند و چهبسا باید بهتر هم رعایت شوند.
وی افزود: بین میوه و غذا باید دستکم یک ساعت و نیم تا دو ساعت فاصله باشد چون در غیر اینصورت، موجب سوءهاضمه میشود.
این متخصص طب سنتی تاکید کرد: پساز میوههای تر مانند سیب و انگور و هندوانه، نباید بلافاصله آب نوشید وگرنه موجب نفخ شدید و سنگینی معده میشود.
وی ادامه داد: در همراهی میوهها، باید به گرمی و سردی آنها توجهشود. همچنین دو میوه نفاخ نباید همزمان استفادهشوند.
رضایی پور افزود: سیب و انگور و انجیر را میتوان به عنوان غذا خورد ولی هندوانه و خربزه و طالبی برای این کار مناسب نیستند.
به گفته وی، زیتون نیز حتماً باید همراه غذا خورده شود نه پیش و پس از آن.
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