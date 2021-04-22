سپاه پاسداران همواره آماده دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی در پیامی ۲ اردیبهشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران را تبریک گفت؛ متن پیام به این شرح است:

۲ اردیبهشت ماه در اقدامی مبتکرانه و هوشمندانه از سوی معمار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) مزین به نام نهاد مقدسی شد که قدرتمندانه همپای انقلاب شکوهمند ایران اسلامی و در راستای اقتدار کشور همواره در عرصه‌های گوناگون خوش درخشید.

از زمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکنون در هر زمینه‌ای که نظام جمهوری اسلامی با مشکل مواجه شده یا مورد تهدید قرار گرفته، سپاه وارد شده و مأموریت خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده است، در حال حاضر هم این نهاد انقلابی از هر جهت آماده دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن می‌باشد و با وجود آن، نظام جمهوری اسلامی ایران از هیچ تهدید داخلی و خارجی ترسی به خود راه نمی‌دهد.

بر خود فرض می‌دانم، ضمن ادای احترام به ساحت مقدس شهدای والامقام سپاه پاسداران و در رأس آنان سردار رشید اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرارسیدن ۲ اردیبهشت روز تشکیل نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معزز و مکرم آن بزرگ مردان سپاه و ملت شریف و پرافتخار ایران اسلامی به ویژه سپاهیان سروقامت استان تهران تبریک عرض نموده؛ در سایه اتکال به قدرت لایزال الهی و تحت زعامت فرماندهی کل قوا، تداوم عزت، قدرت، سربلندی و دستیابی به رسالت خطیر این دلاورمردان کشور عزیزمان را مسئلت نمایم.