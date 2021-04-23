روسیه یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا را رهگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه یکی از جنگنده های میگ -۳۱ خود را برای اسکورت و رهگیری هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز آن بخش از آب های بین المللی اقیانوس آرام که با روسیه هم مرز است؛ به پرواز درآورد.

بنابر اعلام ناوگان پاسیفیک روسیه، سامانه های نظارت هوایی یک هدف پرنده را بر فراز آب های منطقه بی طرف اقیانوس آرام شناسایی کردند که در حال حرکت به سمت مرزهای روسیه بود. با هدف شناسایی شیء پرنده و ممانعت از ورود غیرقانونی آن به حریم هوایی روسیه، یک فروند جنگنده میگ -۳۱ متعلق به نیروهای وزارت دفاع مستقر در حوزه نظامی شرق کشور، به محل اعزام شد.

مشخص شد که هدف یک فروند هواپیمای جاسوسی آر سی -۱۳۵ ارتش آمریکا است.

ناوگان پاسیفیک روسیه همچنین پرواز جنگنده میگ -۳۱ را در تطابق با قوانین بین المللی استفاده از حریم هوایی مجاز دانست.

به گزارش مهر، روابط روسیه-آمریکا این روزها درگیر تنشی بی سابقه است. طرح اتهاماتی نظیر حملات سایبری، دخالت روسیه در روند انتخاباتی ۲۰۲۰ و همچنین تحولات اوکراین از دلایل این تنش عنوان می شود.

این در حالی است که ناتو هم از مدت ها پیش در ادامه پروژه مهار روسیه، حضور نظامی خود را در مرزهای این کشور افزایش داده است.