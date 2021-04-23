یک هیأت صهیونیستی با دستور کار مخالفت با برجام به واشنگتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس به نقل از چند منبع آگاه از سفر هیأت صهیونیستی به واشنگتن طی هفته آتی با هدف تاکید بر مخالفت تل آویو با بازگشت آمریکا به برجام خبر داد.

اهمیت این سفر که در ادامه گفتگوهای راهبردی تل آویو-واشنگتن درباره ایران انجام می گیرد آن است که رژیم صهیونیستی دقیقاً همان موضعی را اتخاذ کرده که یک سال قبل از حصول توافق هسته ای ۲۰۱۵ اتخاذ کرده بود و به تنش میان این رژیم و دولت باراک اوباما منجر شد.

هیأت اعزامی به واشنگتن عبارتند از «مئیر بن شبات» مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی، «آویو کوخاوی» فرمانده ستاد ارتش این رژیم، «تامیر هیمان» فرمانده اطلاعات ارتش و «یوسی کوهن» رئیس موساد.

گفته می شود که دیروز پنجشنبه نیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با این افراد که در حضور «بنی گانتز» وزیر جنگ و «گابی اشکنازی» وزیر خارجه این رژیم صورت گرفت؛ درباره پیامی که باید به واشنگتن ابلاغ شود؛ صحبت کرد.

نتیجه پایانی نشست تاکید بر این ادعا بود که بازگشت به توافق هسته ای، امنیت اسرائیل را به مخاطره می اندازد.

همچنین نتانیاهو مدعی شده که رژیم صهیونیستی یکی از طرفین برجام نیست و به همین دلیل لزومی نمی بیند که خود را به آن متعهد ببیند. به همین دلیل مطابق منافع خود رفتار کرده و آزادی عمل در مقابل ایران را حفظ می کند.

گفته می شود که در نهایت، نتانیاهو، گانتز و اشکنازی مدعی شده اند که اگر آمریکا و سایرین در جهت احیای برجام گام بردارند؛ رژیم صهیونیستی خواهان بحث درباره مؤلفه های اضافی نظیر حصول توافقی محکمتر و طولانی تر در آینده خواهد بود.

هیأت اسرائیلی در حالی عازم واشنگتن است که رژیم صهیونیستی حدود دو هفته پیش دست به خرابکاری در سایت هسته ای نطنز زد- اقدامی که بعید به نظر می رسد بدون آگاهی آمریکا انجام شده باشد.

پیشتر، گفتگوهای راهبردی تل آویو-واشنگتن با موضوع ایران، دو بار به طور مجازی میان جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مئیر بن شبات همتای صهیونیست انجام شده است.