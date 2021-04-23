دبیرخانه کمیته اقدام ارزی برای حل مشکلات صادرکنندگان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم طی حکمی احسان قمری را به عنوان دبیر و مسئول دبیرخانه کمیته اقدام ارزی منصوب کرد.

به دنبال تصویب بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ توسط کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تفویض اختیار اعطایی به کمیته اقدام ارزی در خصوص تصمیم گیری موارد خاص مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی، دبیرخانه کمیته اقدام ارزی نسبت به هماهنگی برگزاری جلسات کارگروه اقدام ارزی و طرح مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی اقدام خواهد کرد.

همچنین دبیرخانه کمیته اقدام ارزی به عنوان دبیرخانه کمیته ۴ نفره مندرج در بند ۲ بخش الف بسته سیاستی در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ نیز خواهد بود.

گفتنی است دبیرخانه کمیته اقدام ارزی در دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران مستقر بوده و صادرکنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب سایت سازمان توسعه تجارت مراجعه کنند.