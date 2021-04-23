حمله مجدد ارتش یمن به پایگاه هوایی «ملک خالد» عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز جمعه از حمله مجدد ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور به پایگاه هوایی «ملک خالد» عربستان سعودی خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: یگان پهپادی یمن بار دیگر پایگاه هوایی ملک خالد در «خمیس مشیط» را با پهپاد قاصف K۲ هدف قرار داده است.

طبق اعلام سخنگوی نیروهای مسلح یمن، پهپاد یمنی‌ها هدف نظامی مهم خود در خمیس مشیط را به دقت مورد اصابت قرار داده است.

یحیی سریع در پایان تأکید کرد که این اقدام در چارچوب پاسخ مشروع به حملات متجاوزان و تداوم محاصره یمن انجام شده است.

این در حالی است که پیشتر بامداد امروز سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات ارتش این کشور به آرامکوی سعودی و پایگاه هوایی ملک خالد خبر داده بود.