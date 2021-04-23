مردم و مسئولان با همبستگی و اتحاد در مسیر انتخابات قدم بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی در پیام جمعه این هفته با تسلیت سالروز وفات حضر خدیجه کبری (س) اظهار داشت: حضرت خدیجه نه تنها در صدر اسلام تمام اموال و دارایی خود را تقدیم پیامبر کرد بلکه در کنار همه خدمات و تلاش‌ها، ۱۱ امام نیز از نسل او هستند و تمامی سادات بن الزهرا از نسل او به حساب می آیند ساداتی که هر کدامشان نشانه ای زنده از اسلام، قرآن و پیامبر هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انتخابات یکی از مباحث مهم پیش روی همه ما است و تک به تک در مقابل آن مسئولیم، افزود: همه ما باید چه در نظام جمهوری اسلامی دارای پست و مدیریت خاصی باشیم و چه به عنوان یک عضو عادی در جایگاه‌های مختلف، در این زمینه ایفای نقش کنیم.

امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: انتخابات ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، قانونی، داخلی و بین المللی دارد اما بعد از جایگاه قانونی، بعد اخلاقی در انتخابات رکنی مهم به شمار می رود.

مدرسی تاکید کرد: لازم است نهادهای مختلف با هم اندیشی، دستورالعمل های اخلاقی انتخاباتی را تدوین کرده و به مرحله اجرا برسانند.

وی افزود: به نظر می رسد انتخابات اخلاقی از آشکارترین جلوه های سیاست اخلاقی است و نظام جمهوری اسلامی مدعی سیاست اخلاقی است و باید انتخابات هم جنبه اخلاقی داشته باشد و اگر انتخابات بدون جنبه اخلاقی در کشور ما برگزار شود، در این صورت بسیاری از فضائل اخلاقی چه به صورت فردی چه به صورت اجتماعی دچار مشکل می شود.

امام جمعه بخش مرکزی یزد تاکید کرد: یکی دیگر از جلوه‌های مهم و اخلاقی انتخابات، دین‌محوری و ارزش‌گرایی اسلامی است و همه کسانی که در عرصه انتخابات نقش آفرینی دارند از جمله نامزدها، هواداران، ستادها، شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر مسئولان مرتبط همه و همه باید دین خدا را محور قرار دهند و ارزش‌های اسلامی را بر همین اساس ترویج کنند.

وی گفت: دومین محور در بعد رکن اخلاقی این است که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی باید بر اساس کرامت انسانی و عزت نفس باشد و نه بر اساس زیر پا گذاشتن ارزش های انسانی و توجه به این نکات حائز اهمیت فراوان است ضمن اینکه امانتداری و وفای به عهد نکته مهم دیگر در این زمینه است.

مدرسی اظهار داشت: در انتخابات باید همه احساس کنند که به یکدیگر تعلق دارند و در این مسیر مسئولیت جمعی داشته باشند و با جناح گرایی خود را از یکدیگر جدا بدانند بلکه باید همه با همبستگی در این مسیر قدم برداریم.

وی، پاسخگویی و نقد پذیری، وفاق اجتماعی، اعتماد عمومی، مدیریت در هزینه ها و کارکردها، پاک دستی و پرهیزکاری مالی نیز از دیگر محورهای مهم و ارکان اخلاقی انتخابات برشمرد.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دنیای به ظاهر متمدن کنونی یک سلاح مخرب را در اختیار مستکبران قرار داده که با کمترین تخریب و بیشترین فایده می تواند برای آنها کارآمد باشد، افزود: امروز دیگر جنگ فیزیکی و تهدید جواب نمی دهد و اگر ابزاری از این قبیل نتوانست کشور متجاوز را به اهدافش برساند، آنها برای خرید زمان و فرسایشی کردن نبرد به گونه ای دیگر برنامه ریزی می کنند و با شایعات، فعالیت گسترده رسانه ای، حمایت از برخی سازمان‌های بین المللی، فشارهای اقتصادی در قالب تحریم، فریب مردم و حضور نیروهای نفوذی در کشور هدف به شکلی پیوسته اهداف خود را دنبال می کنند.

وی ادامه داد: آنها با این شیوه‌ها زمینه سازی کرده و کشور مقابل را مجبور به مذاکره می‌کنند و این شیوه بیشتر امروز توسط آمریکایی‌ها انجام می‌شود و بر اساس بعضی از قوانین که برای خروج از پیمان نامه‌ها در شرایط اضطراری به روسای جمهور اختیارات گسترده می‌دهد، تعهدات خود را نقض می‌کنند.

مدرسی یادآور شد: در این شرایط برای آنها هیچ امضا و تصویب عهدنامه‌ای حتی در سنای آمریکا یا حتی با واسطه‌گری نیروهای بین المللی ارزشی ندارد یعنی در حقیقت امضای آنها و تصویب در سنا و واسطه گری و تضمین سازمان‌های بین المللی مانع عهدشکنی آنها نمی‌شود و لذا مسئولان ما باید در این زمینه هوشیار و بیدار باشند و از یک سوراخ برای چند بار گزیده نشوند.