حزب الله بر حمایت خود از مقاومت فلسطینیان در قدس اشغالی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای به ملت فلسطین بخاطر مقاومت شجاعانه آنان در برابر اقدامات خصمانه و خشونت‌آمیز صهیونیست‌ها در قدس اشغالی درود فرستاد.

حزب الله در متن بیانیه خود با تأکید بر همبستگی این سازمان با ملت فلسطین که همواره در راه آزادی سرزمین ا شان از چنگال اشغالگران صهیونیست خون داده‌اند، خاطرنشان کرد که حزب الله لبنان همیشه در کنار مردم مؤمن و شجاع فلسطین در باب العمود و دیگر مناطق قدس و فلسطین اشغالی می‌ایستد.

حزب الله همچنین اقدامات خصمانه اشغالگران صهیونیست از جمله محاصره و تحت فشار قرار دادن ملت فلسطین توسط پلیس این رژیم، مهیا کردن شرایط برای شهرک‌نشینان صهیونیست جهت یورش به الاقصی و شعله‌ور کردن آتش درگیری با فلسطینیان را که در نهایت به زخمی شدن ده‌ها تن از ساکنان قدس منتهی شد، محکوم کرد.

طبق گزارش‌ها، طی شبانه روز گذشته و به دنبال یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به قدس اشغالی درگیری‌های شدیدی میان آنها و فلسطینیان ساکن این شهر به وقوع پیوست. شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیست‌ها از گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور علیه فلسطینیان استفاده کردند.

منابع رسانه‌ای نیز اعلام کردند که به دنبال درگیری‌های مذکور بیش از ۱۰۰ فلسطینی به شدت زخمی شدند. حال شماری از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. در میان مجروحان نام یک خبرنگار به چشم می‌خورد.

این در حالی است که دامنه تجاوزهای روزانه صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی همچنان رو به افزایش است. در همین ارتباط، طی روزهای گذشته ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند.

شهرک‌نشینان پس از یورش وحشیانه به مسجدالاقصی و ورود به صحن‌های این مسجد اقدام به سر دادن شعارهای ضد اسلامی کردند.