به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی صبح پنجشنبه در دوره آموزشی تربیت و تعالی عقیدتی و نظارت مرکز بسیج وزارت نیرو با اشاره به توسعه چشمگیر زیرساخت‌های صنعت برق پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ظرفیت نصب‌شده تولید برق کشور از حدود ۷۲۰۰ مگاوات پیش از انقلاب به ۱۰۳ هزار مگاوات افزایش یافته و شمار روستاهای برخوردار از برق نیز از حدود پنج‌هزار به ۵۹ هزار روستا رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به تحولات اخیر و تغییر رویکردهای دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: در تقابل با انقلاب اسلامی، دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛ یک جریان به‌صورت آشکار از طریق جنگ نظامی وارد مقابله می‌شود و جریان دیگر با تمرکز بر عرصه‌های رسانه‌ای و شناختی، به دنبال تأثیرگذاری بر افکار و ادراک مردم است.

وی افزود: به نظر می‌رسد دشمن با توجه به ناکامی یا کاهش امید خود به موفقیت در عرصه نبرد سخت نظامی، تمرکز بیشتری بر جنگ شناختی و ادراکی گذاشته است.

رضایی با تأکید بر اینکه امروز شبهات متعددی علیه انقلاب اسلامی در عرصه رسانه‌ای طراحی و منتشر می‌شود، تصریح کرد: وظیفه ماست که به این شبهات پاسخ دهیم و با روشنگری و تبیین واقعیت‌ها، برای موفقیت مردم در جنگ ترکیبی و شناختی تلاش کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تهدید زیرساخت‌های صنعت برق، این موضوع را یکی از محورهای مواجهه دشمن با کشور دانست و گفت: دشمن با تهدید نیروگاه‌ها تلاش کرد تاب‌آوری مردم را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما لازم است مردم به دستاوردهای کشور در حوزه انرژی توجه کنند و از خود بپرسند کشوری که امروز ۱۰۳ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده تولید برق دارد، پیش از انقلاب چه میزان ظرفیت تولید برق داشته است؟

وی افزود: ظرفیت نصب‌شده تولید برق کشور از حدود هفت‌هزار و ۲۰۰ مگاوات پیش از انقلاب به ۱۰۳ هزار مگاوات رسیده است. همچنین تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب از چهار واحد پیش از انقلاب به بیش از ۲۹۰ واحد افزایش یافته است.

رضایی با اشاره به توسعه خدمات آب‌رسانی در کشور اظهار کرد: امروز حدود ۸۷ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات آب قرار دارند و تمام جمعیت شهری از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردارند. همچنین شمار روستاهای برخوردار از برق از حدود پنج‌هزار روستا پیش از انقلاب به حدود ۵۹ هزار روستا رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو تأکید کرد: این دستاوردها نشان‌دهنده ظرفیت کشور در مسیر توسعه و آبادانی است و باید در برابر شبهاتی که دشمن در این زمینه مطرح می‌کند، به‌درستی برای مردم تبیین شود.

وی با قدردانی از تلاش و ایستادگی کارکنان صنعت آب و برق در شرایط تهدید گفت: هنگامی که دشمن زیرساخت‌های نیروگاهی کشور را تهدید کرد، کارکنان صنعت آب و برق و بسیجیان با تمام توان در خدمت ایران عزیز بودند.

رضایی با اشاره به شهادت ۱۴ نفر از کارکنان صنعت آب و برق در محل کار و حین خدمت‌رسانی اظهار کرد: در میان شهدای این صنعت، همکاران برادر و خواهر حضور دارند. دو نفر از خواهران همکار ما که در دو مرحله مختلف به شهادت رسیدند، با وجود دورکاری، با اصرار در محیط کار حاضر شده بودند تا بتوانند به مردم خدمت کنند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو همچنین به حضور مردم در حمایت از نیروگاه‌ها در برابر تهدیدهای دشمن اشاره کرد و گفت: زمانی که نیروگاه‌ها تهدید شدند، مردم با تشکیل زنجیره‌های انسانی در اطراف این تأسیسات، حمایت خود را از صنعت برق نشان دادند. این حضور به اندازه‌ای تأثیرگذار بود که ترامپ، در فاصله حدود چهار ساعت مانده به پایان مهلت اعلام‌شده، در مصاحبه با شبکه CNN، اقدام مردم ایران در تشکیل زنجیره انسانی اطراف نیروگاه‌ها را غیرقانونی توصیف کرد.

وی با اشاره به واکنش دشمن نسبت به حمایت مردم از زیرساخت‌های حیاتی کشور افزود: حمایت و حضور مردم در کنار صنعت برق، نشان‌دهنده اراده و مقاومت آنان در برابر تهدیدهاست؛ موضوعی که دشمن نیز نسبت به آن واکنش نشان داد.