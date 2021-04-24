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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵

احمددنیامالی: برای توسعه ورزش در شهرها باید «محله محور» عمل کنیم

احمددنیامالی: برای توسعه ورزش در شهرها باید «محله محور» عمل کنیم

نماینده مردم انزلی و رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی گفت: برای توسعه و گسترش ورزش در سطح شهرها باید «محله محور» عمل کنیم تا دسترسی به اماکن ورزشی برای مردم آسانتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزشهای همگانی، تفاهم نامه همکاری بین شهرداری بندرانزلی و فدراسیون ورزش های همگانی باحضور محمدرضا فروحی دبیر فدراسیون ورزش های همگانی، احمد دنیا مالی نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی و علیرضا زهری رییس هیات ورزش های گیلان امضا شد و بندرانزلی به جمع شهرهای نامزد دریافت نشان ملی شهر فعال پیوست.

احمد دنیامالی نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی، گفت: هدف از این تفاهم نامه، گسترش ورزش و نشاط در جامعه است. بطوریکه  شهرها محل امن ورزشی برای پیاده روی، دوچرخه سواری و ورزش های همگانی باشند و مردم به ورزش و فعالیت جسمانی تشویق شده و با توجه به بحران پاندمی کرونا، ورزش نقش بسیار مهمی در ارتقا سلامت روح و روان افراد جامعه خواهد داشت.

وی افزود: همچنین نیاز است برای بسط ورزش در سطح شهرها، محله محور عمل کنیم بصورتی که برای ورزش کردن، بدون نیاز وسیله نقلیه و طی مسافت های طولانی  در همه محلات امکانات ورزشی در دسترس باشد.

کد مطلب 5196261
ساناز سلیمان آبادی

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