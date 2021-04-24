زمان قرعه کشی مسابقات باشگاه های مردان آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال باشگاههای مردان آسیا از ۱۲ تا ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱ برابر با ۲۲ تا ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ در جده عربستان برگزار میشود که بر اساس اعلام کنفدراسیون هندبال آسیا مراسم قرعه کشی این رقابتها ساعت ۲۲:۳۰ روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به وقت محلی در جده عربستان برگزار خواهد شد و تیمهای شرکت کننده حریفان خود را خواهند شناخت.
این دوره از رقابتها با حضور ۱۳ تیم شامل دو تیم از هر یک از کشورهای ایران، کویت، قطر و عربستان و یک تیم از هر یک از کشورهای ازبکستان، یمن، عمان، امارات و بحرین برگزار میشود و دو تیم صنعت مس کرمان و شهید شاملی کازرون، قهرمان و نایب قهرمان سی و دومین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور در سال ۱۳۹۸ به عنوان نمایندگان هندبال ایران در این رقابتها شرکت خواهند کرد.
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