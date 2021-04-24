اندونزی رسماً غرق شدن زیر دریایی خود را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ارتش اندونزی به طور رسمی از غرق زیردریایی خود که چند روز پیش در جریان برگزاری یک رزمایش دریایی در سواحل بالی ارتباط رادیویی خود را با آن از دست داده بود، خبر داد.
براساس گفته ژنرال «یودو مار غونو» فرمانده نیروی دریایی اندونزی، ۵۳ خدمه زیردریایی KRI Nanggala-402 که چهارشنبه هفته پیش در دریا ناپدید شد، در عمق ۸۵۰ متری دریای بالی جان خود را از دست دادهاند.
مقامات ارتش اندونزی وعده دادند که بزودی عملیات نجات سرنشینان این زیردریایی غرق شده را آغاز خواهند کرد، اما با این حال ارزیابیهای ارتش این کشور نشان میدهد که مخزن اکسیژن زیردریایی KRI Nanggala-402 صبح روز گذشته (۴ اردیبهشت ماه) به پایان رسیده است.
کارشناسان امور نظامی ارتش اندونزی طی گزارشاتی مدعی شدند که زیردریایی مذکور دچار قطعی برق شده است. پس از این اتفاق تنها ۳ روز اکسیژن درون این زیردریایی برای ۵۳ خدمه اندونزیایی باقی میماند، اما اگر قطعی در جریان برق رخ نداده بود، خدمه آن میتوانند برای ۵ روز زنده بمانند. (یعنی تا دو روز دیگر)
ژنرال «یودو مار غونو» فرمانده نیروی دریایی اندونزی با حضور در جمع خبرنگاران احتمال وقوع انفجار در زیردریایی را رد و تاکید کرده است که رادارهای ارتش اندونزی هیچگونه موج انفجاری را ثبت نکردهاند.
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