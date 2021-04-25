بازیکنی که با مدافعان استقلال مدعی آقای گلی آسیا شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که با داشتن بهترین خط حمله آسیایی تبدیل به تهاجمی‌ترین تیم در آسیا شده و توانسته معدل گلزنی اش را حتی از ۳ گل به ازای هر بازی هم بگذراند، با آسیب پذیری در خط دفاعی شرایطش در گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا موسوم به گروه مرگ برای صعود دشوار شده و حتی کار به اما و اگر کشیده است.

خط دفاعی آسیب پذیر استقلال که از ترکیب‌های مختلفی در ۴ بازی آسیایی این تیم تشکیل شد، در ۴ بازی ۸ بار تسلیم مهاجمان حریف شد که 5 بار آن در مقابل مهاجم تنومند الدحیل بود.

«مایکل اولانگا» مهاجم ۱۹۳ سانتی و اهل کشور کنیا که در نوک پیکان تهاجمی الدحیل خوش می‌درخشد، در رقابتهای این فصل از لیگ قهرمانان آسیا بلای جان استقلال شد و به تنهایی ۵ بار در دو بازی دروازه این تیم را باز کرد.

در واقع خط دفاعی آبی پوشان با عملکرد قابل انتقادش این فرصت را در اختیار اولانگا قرار دادند تا گام بلندی به سوی آقای گلی این فصل از لیگ قهرمانان آسیا بردارد.

دروازه استقلال در مجموع دو بازی رفت و برگشت ۶ بار مقابل الدحیل باز شد که زننده ۵ گل از این ۶ گل، مایکل اولانگا بود.