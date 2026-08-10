تشکیل کارگروه مشترک لرستان و آذربایجان غربی در حوزه کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول اسکینی، مدیر آب و خاک لرستان، به همراه دارابی، مسئول آبیاری تحت فشار، و با حضور دکتر وردینژاد، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و مشاور علمی طرح، از سامانه آبیاری زیرسطحی هوشمند ارومیه بازدید کرد.
این سامانه با حمایت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و استانداری اجرا شده و با استفاده از حسگرهای نصبشده در عمق خاک، میزان رطوبت را بهصورت مستمر پایش میکند. اطلاعات مربوط به وضعیت خاک و زمان مناسب آبیاری نیز به تلفن همراه کشاورز ارسال میشود تا فرآیند آبیاری بر اساس نیاز واقعی گیاه انجام گیرد.
وردینژاد در جریان این بازدید، ضمن تشریح مبانی فنی سامانه آبیاری زیرسطحی هوشمند، توضیحاتی درباره نحوه عملکرد حسگرها و نقش آنها در مدیریت دقیق مصرف آب ارائه کرد.
مدیر آب و خاک لرستان نیز با اشاره به ظرفیت این فناوری در افزایش بهرهوری منابع آب اظهار داشت: سیستم آبیاری زیرسطحی با کاهش تبخیر و هدایت مستقیم آب به محدوده ریشه، راندمان مصرف آب را افزایش میدهد و کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب در این مزرعه، ظرفیت قابل توجه این فناوری برای حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی دقیق را نشان میدهد.
اسکینی با تأکید بر ضرورت توسعه فناوریهای نوین در بخش کشاورزی افزود: تجربه اجرای این طرح میتواند بهعنوان الگویی برای مدیریت بهینه منابع آب و توسعه کشاورزی دقیق در سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین از دکتر وردینژاد دعوت کرد با حضور در استان لرستان، تجربیات علمی و فنی خود در زمینه هوشمندسازی سامانههای آبیاری را در اختیار کارشناسان و بهرهبرداران بخش کشاورزی استان قرار دهد.
تأکید بر تبادل تجربه میان دو استان
در ادامه، نشست هماندیشی با حضور مدیر آب و خاک آذربایجان غربی، و جمعی از کارشناسان این مجموعه برگزار شد و حاضران درباره آخرین وضعیت طرحهای آبیاری نوین، چالشهای اجرایی و راهکارهای توسعه فناوریهای هوشمند در مدیریت منابع آب به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اسکینی در این نشست با قدردانی از مجموعه آب و خاک آذربایجان غربی در اجرای این طرح، بر ضرورت تبادل تجربیات و استفاده از ظرفیتهای تخصصی دو استان تأکید کرد و گفت: لرستان با اجرای ۶۲ هزار هکتار سامانههای آبیاری نوین، از تجربه و ظرفیت قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و میتوان از این توان برای انتقال دانش و آموزش بهره گرفت.
وی همچنین بر برگزاری دورههای آموزشی مشترک و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص دو استان تأکید کرد و افزود: تجربه ارومیه نمونهای از تلفیق ظرفیتهای مهندسی و طبیعت برای مدیریت منابع آب است و میتواند در مدیریت منابع آب بخش کشاورزی و کمک به بهبود شرایط حوضه آبریز دریاچه ارومیه مؤثر باشد.
تشکیل کارگروه مشترک برای توسعه همکاریهای علمی
در پایان این نشست، مدیران و کارشناسان دو استان بر تشکیل کارگروه مشترک با هدف استفاده از ظرفیت دانشگاهها، تجربیات اجرایی و توان تخصصی استانها در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی توافق کردند.
بر اساس توافق انجامشده، بازدیدهای متقابل، انتقال دانش فنی، برگزاری دورههای آموزشی مشترک و توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی میان دانشگاه ارومیه و مجموعههای تخصصی بخش آب و خاک لرستان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نظر شما