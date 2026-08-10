ورود بیش از ۴۵ هزار زائر پیاده به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضایی با اشاره به آخرین آمار زائران پیاده که به سمت مشهد مقدس حرکت کرده‌اند، اظهار کرد: تا ساعت ۱۲ ظهر امروز، ۴۵ هزار و ۲۵۰ زائر پیاده به مشهد مقدس برسانند و به حریم امن رضوی وارد شدند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا (ع) افزود: علاوه بر این تعداد، در حال حاضر ۵۱ هزار زائر پیاده دیگر نیز در جاده‌های منتهی به مشهد حضور دارند و در مسیر تشرف به این شهر مقدس در حرکت هستند.

وی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی از این زائران در ایستگاه‌های صلواتی و اماکن اقامتی پیش‌بینی شده است و خدمات‌رسانی به زائران با قوت ادامه دارد.