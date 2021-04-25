به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، دفتر نخست وزیری عراق بیانیه‌ای را در خصوص حادثه آتش سوزی در بیمارستان «ابن الخطیب» که مخصوص بیمارستان کرونایی است، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در پی حادثه آتش سوزی در بیمارستان ابن الخطیب دستور برکناری مدیر بیمارستان، مسئول امنیت بیمارستان و نیز مسئولان نگهداری از دستگاه‌های بیمارستان را صادر کرد تا تحقیقات فوری از آنها انجام شود.

دفتر نخست وزیری عراق در بیانیه مذکور همچنین تاکید کرد که افراد مذکور تا زمان تکمیل تحقیقات و برخورد با تمام مقصران تحت نظر خواهند بود.

از سوی دیگر، نخست وزیر عراق دستور داده است تا با خانواده‌های قربانیان حادثه همچون خانواده‌های شهدا برخورد شده و تمام حقوقی که در این زمینه وجود دارد در مورد آنها هم لحاظ شود. همچنین دستور داده شده است تا از امکانات دولتی برای درمان مجروحان حادثه استفاده شود و حتی در صورت نیاز این افراد به خارج از کشور اعزام شوند.

گفتنی است، بامداد امروز در پی انفجار یک کپسول اکسیژن در بیمارستان ابن الخطیب که یک بیمارستان مخصوص بیماران کرونایی در بغداد محسوب می‌شود، ۲۷ تن جان خود را از دست دادند.

طبق گزارش منابع پزشکی ۱۲۰ بیمار در بیمارستان ابن الخطیب بستری بودند که با اقدام فوری آتش نشانی ۹۰ تن از آنها از آتش سوزی جان سالم به در بردند.