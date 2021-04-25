به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سید عبدالحمید انگجی با تأکید بر اینکه در راستای تسهیل و ارتقا امور دانش‬ آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‬ عالی، اداره کل امور دانش‬ آموختگان تصمیم گرفت روند صدور امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی را آغاز نماید گفت: این امر خطیر از ابتدای سال ۹۸ از طریق سامانه سجاد برای مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و در بخش دانش‌آموختگان خارج از کشور نیز از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه دانش‌آموختگان خارج از کشور فراهم و به اجرا در آمد؛ و هم اکنون بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی باید از امضای الکترونیک در مدرک فارغ التحصیلی استفاده کنند.

وی در توضیح روند صدور امضای الکترونیک در اداره کل امور دانش آموختگان اظهار داشت: در رویه مذکور با اسکن QR Code مندرج در گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه توسط نرم‌افزارهای QR Code Reader و یا درج کد صحت ۲۰ رقمی در آدرس پورتال سازمان (http://portal.saorg.ir قسمت خدمات استعلام کد صحت) مشخصات دانش‬ آموخته در سامانه یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل رؤیت است و به راحتی می‌توانند صحت گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه را استعلام و تأییدیه تحصیلی را به صورت آنلاین مشاهده و اخذ نمایند.

انگجی در خصوص مزایای امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی گفت: با استفاده از امضای الکترونیک، پایگاه داده متمرکز دانش آموختگان در کشور شکل می‌گیرد و درج کد صحت می‌تواند جایگزین مؤلفه‌های امنیتی متعدد بر روی دانشنامه یا ارزشنامه شود و این امر جلوگیری از جعل و کاهش هزینه‌های صدور دانشنامه یا ارزشنامه را دربردارد.

وی امکان استعلام مدارک تحصیلی دارای کد صحت بصورت برخط و در کوتاه‌ترین زمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (بخش دولتی و خصوصی)، یکپارچه سازی الگوی مدارک و فرآیند صدور مدرک در دانشگاه‌ها و جلوگیری از مکاتبات اداری مکرر جهت استعلام مدرک را از دیگر مزایای امضای الکترونیک برشمرد.

مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: اختصاص کد صحت به هر مدرک تحصیلی (گواهی موقت و دانشنامه) بصورت مجزا با در نظر گرفتن تعهدات آموزش رایگان، بدهی‌های صندوق رفاه دانشجویان و سایر تعهدات از دیگر مزایای امضای الکترونیک است.

وی در تشریح روند تصویب استفاده از امضای الکترونیک گفت: اداره کل امور دانش آموختگان با توجه به راستی آزمایی های انجام شده و مزایای بی شمار درج QR Code در مدارک تحصیلی، پیشنهاد تعمیم این طرح ارزنده را برای دانشگاه‌های دولتی که اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه توسط وزارت عتف به آنها واگذار شده را نمود که با استقبال وزیر علوم این طرح به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور ارائه شد.

انگجی با اشاره به تصویب پیشنهاد سازمان امور دانشجویان در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی گفت: براساس مصوبه شماره دو جلسه نوزدهم این کارگروه، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به انتشار مدرک فارغ‌التحصیلی دانشجویان با استفاده از امضای الکترونیک معتبر و بلند مدت اقدام کنند.