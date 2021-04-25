به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین سرایی، با بیان اینکه سرانه مصرف شهر تهران در تابستان تا ۳۱۰ لیتر بر ثانیه در شبانهروز نیز میرسد که این رقم بسیار بزرگی است، گفت: درحال حاضر شهر تهران روزانه ۳۷ هزار لیتر بر ثانیه آب مصرف میکنند که این رقم در تابستان به بیش از ۴۴ هزار لیتر بر ثانیه خواهد رسید که با توجه به کاهش چشمگیر بارندگیها بر لزوم مدیریت مصرف در این کلان شهر تاکید میشود.
وی ادامه داد: مصارف فعلی در شهر تهران نشان میدهد که مصرف آب شرب این کلانشهر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر است که با توجه به گزارشهای سازمان هواشناسی و بارشهای انجام شده، ما شرایط خوبی به لحاظ آبی نداریم.
مدیرمرکز کنترل آب تهران با اشاره به کاهش ذخایر پشت سدها، افزود: اگر ما در تابستان ذخایر موجود را حفظ کنیم در ابتدای پاییز و پیش از شروع سال آبی جدید با محدودیتهای کمتری مواجه میشویم.
سرایی با تاکید بر لزوم صرفه جویی ۱۰ درصدی مصرف آب، تصریح کرد: استفاده از کاهنده مصرف، استفاده نکردن از آب بجای جارو در زمان نظافت ساختمان و باز نذاشتن آب در زمان استحمام میتواند مانع از هدر رفت آب شود.
به گفته این مقام مسئول تأمین آب شرب تهران ۷۰ درصد از منابع آب سطحی و ۳۰ درصد از منابع آبهای زیرزمینی تأمین میشود که با کاهش بارشها، سهم آبهای سطحی کاهش و سهم منابع آب زیرزمینی افزایش مییابد که این روند به معنای استفاده از ذخایر آب نسل آینده است. از سویی دیگر سرانه مصرف آب شرب در شهر تهران ۲۴۰ لیتر برثانیه در شبانهروز به ازای هر نفر است که باتوجه به سرانه ۱۷۰ لیتر بر ثانیه کشوری، تهرانیها ۷۰ لیتر بیشتر از سرانه کشور مصرف میکنند.
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