موردی از آفت ملخ صحرایی در سیستان و بلوچستان مشاهده نشده است

محمد علی نیکبخت در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دیده‌بانی ملخ صحرایی از آبان تاکنون در سطحی بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از مراتع استان سیستان و بلوچستان انجام و خوشبختانه تاکنون موردی از هجوم این آفت مشاهده نشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: ملخ صحرایی یکی از مضرترین آفات کشاورزی است که در سال ۹۷ از کانون اصلی خود در آفریقا و حاشیه خلیج فارس به مناطقی از خاورمیانه ازجمله کشور ایران واستان سیستان و بلوچستان مهاجرت کرده است.

وی گفت: از همین رو در حال حاضر ۵۶ تیم دیده بانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در حال رصد ملخ صحرایی به استان هستند تا در صورت مشاهده این آفت همانند سنوات قبل در اسرع وقت نسبت به مبارزه اقدام کنند.

نیکبخت از همه مردم، کشاورزان، دامداران و دریانوردان خواست به محض مشاهده دستجات ملخ، مراتب را سریعاً به مراکز جهاد کشاورزی دهستان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و سازمان جهاد کشاورزی استان اطلاع دهند تا بلافاصله اقدامات لازم برای شناسایی کانون ریزش ملخ و عملیات مبارزه انجام شود.

وی تصریح کرد: ملخ‌های صحرایی در مسیر حرکت خود با تغذیه از سبزینه‌های مختلف جنگل‌ها، باغ‌های میوه، علوفه، غلات، صیفی و مراتع را از بین می‌برند.