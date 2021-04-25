به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات تلاوت آرامش، کتاب «بیپرده با حجاب» نوشته نعیمه اسلاملو و آزاده اکبری، بهتازگی توسط انتشارات تلاوت آرامش منتشر و راهی بازار نشر شده است.
انتشارات تلاوت آرامش (ناشر تخصصی حوزه زن، حجاب و خانواده) اینکتاب را هم بهعنوان اثر جدید خود، در حوزه پاسخگویی به شبهات حجاب منتشر کرده است.
این کتاب در حقیقت اثری پژوهشی است که حاصل بیش از هفده سال کار میدانی تخصصی مؤسسه فرهنگیهنری خیبر، شامل اینفعالیتها بوده است: برگزاری بیش از ۱۲۰۰۰ کارگاه و دوره آموزشی؛ حضور در بیش از ۱۴۰۰ دبیرستان دخترانه، دانشگاه، حوزه علمیه و دیگر مراکز آموزشی و فرهنگی؛ فعالیت جدّی در فضای مجازی با موضوع حفظ کرامت زن در سایه فرهنگ عفاف و حجاب.
سؤالات و چالشهای احصاشده در طول اینفعالیت ۱۷ساله، بهصورت پراکنده در بیش از ۲۰ کتاب قبلی این مؤسسه ارائه شدند، اما «بی پرده با حجاب» اولین کتاب تخصصی در احصا و پاسخگویی جامع به سؤالات و شبهات عفاف و حجاب است. از جمله ویژگیهای این کتاب، پاسخگویی به بیش از ۷۰ شبهه ناظر به مسئله عفاف و حجاب است که هم از زاویه برون دینی هم از زاویه درون دینی و بهصورت کوتاه، جامع و دقیق است.
نویسندگان «بیپرده با حجاب» تلاش کردهاند بدون اینکه اعتقاد به چیزی به ذهن خواننده تحمیل شود، با طرح سوالهای مبنایی، خواننده را به تفکر و تحلیل وادار کند؛ به همین دلیل در قسمت پاسخها، تا حد امکان از جملههای سوالی استفاده شده است. از دیگر ویژگیهای اینکتاب فصلبندی آن است که بر اساس نوع جهانبینی و میزان اعتقاد به اسلام در مخاطب که بسیاری از سوالاتش ریشه در پرسش اصلیتر و مبناییتر دارد و در واقع تکرار چند مفهوم اصلی، صورت گرفته است. بهاینترتیب، مطالب اینکتاب در ۸ فصل گردآوری و تدوین شدهاند.
اینکتاب با ۱۱۴ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.
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