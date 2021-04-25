ساعت بازگشت پرسپولیس به تهران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در نشست هماهنگی پیش از بازی‌های هفته پنجم از گروه E لیگ قهرمانان آسیا که امروز یک‌شنبه به صورت وبینار برگزار شد، ساعت پرواز بازگشت سه تیم مهمان در گوا، چک شد.

این اقدام با توجه به هماهنگی‌های مورد نیاز برای پرواز تیم‌ها و عدم تداخل با پروازهای خروجی و ورودی دیگر توسط فدراسیون فوتبال هند، صورت گرفت.

گفتنی است کاروان تیم فوتبال پرسپولیس ساعاتی پس از آخرین بازی خود برابر الریان قطر، جزیره گوا را با پرواز چارتر به مقصد تهران، ترک می‌کند.

این دیدار، پنج‌شنبه شب در ورزشگاه جواهرلعل نهرو انجام خواهد شد و سرخپوشان بامداد جمعه راهی تهران خواهند شد.