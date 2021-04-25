به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله بوعلی در آئین گرامیداشت هفته کار و کارگر، افزود: قشر کارگر یکی از ارکان اصلی تولید در کشور است و گره گشایی از مشکلات کارگران رسالت مهم مسئولان است.

وی با تاکید بر اهمیت هم افزایی و همراهی همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات مردم، گفت: اقشار تخصصی بسیج مانند سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و سازمان بسیج صنعت و معدن فارس نیازمندی‌ها و مشکلات پیش روی مسئله تولید در استان را شناسایی و طرح‌های لازم را برای حل این مشکلات به مسئولان و نمایندگان استان ارائه کنند.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه سپاه فارس با تمام امکانات و ظرفیت‌ها برای کمک به مسئولان در راستای حل مشکلات قشر کارگر آمادگی دارد، گفت: در سال جاری تمام تلاش ما باید در راستای ارتقا و تعالی قشر کارگر باشد تا هر چه بیشتر رونق اقتصادی، تولید و اشتغالزایی را در استان فارس شاهد باشیم.

در این مراسم از پوستر هفته کار و کارگر و همچنین سه پوستر با موضوع گرامیداشت شهدای شاخص قشر کارگری شهیدان والامقام ابوذر غواصی، محمد کلاته و عبدالحسین برونسی رونمایی شد.