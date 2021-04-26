هوای اصفهان در وضعیت ناسالم/ شاخص هوا در سجزی به ۱۸۴ رسید

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز دوشنبه - ۶ اردیبهشت - با میانگین ۱۱۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

وی اضافه کرد: وضعیت کیفی هوا در میدان احمدآباد با شاخص ۱۲۹، خیابان‌های رهنان و استانداری با شاخص ۱۰۲، خیابان باهنر با شاخص ۱۰۵، خیابان رودکی با شاخص ۱۰۹، خیابان پروین با شاخص ۱۳۳، خیابان کاوه با شاخص ۱۲۰، میدان فیض با شاخص ۱۰۳، خیابان میرزا طاهر با شاخص ۱۵۰، کردآباد با شاخص ۱۲۵ و خیابان ورزشگاه با شاخص ۱۱۷ در وضعیت (نارنجی) ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مدیر امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست اصفهان ادامه داد: شاخص کیفی هوا در دو ایستگاه خیابان فرشادی با میانگین ۹۳ و میدان انقلاب با میانگین ۹۶ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت هوای شهرهای مجاور کلانشهر اصفهان، گفت: شاخص کیفی در منطقه سجزی برای دومین روز متوالی با میانگین ۱۸۴ در شرایط ناسالم برای عموم شهروندان قرار دارد و دو شهر مبارکه و شاهین شهر نیز در ۲۴ ساعت اخیر به ترتیب با میانگین ۸۵ و ۹۳ در وضعیت قابل قبول گزارش می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.