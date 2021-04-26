۵۷٠ میلیارد ریال خسارت بیمه به زلزله زدگان قطور پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین رحمانی عصر یکشنبه در نشست با مسئولان شرکت بیمه گذار در خصوص آخرین جزئیات بازسازی منطقه زلزله زده قطور اظهارکرد: شرکت بیمه در پرداخت مانده خسارت واحدهای آسیب دیده در زلزله قطور باید اهتمام بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: ۴۱۰ واحد مسکونی نیز که نسبت به تشکیل پرونده دیر اقدام کرده اند، باید در خصوص پرداخت خسارت به آنها نیز شرکت بیمه‌ای طرف قرارداد پس از طی مراحل ارزیابی مجدد در کوتاه‌ترین زمان نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند.

رحمانی گفت: برای تسریع در روند بازسازی باید هرچه سریع‌تر تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد و مردم نیز پس از اخذ تسهیلات با همراهی بنیاد مسکن نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰۰۰و احد مسکونی روستایی مناطق زلزله زده قطور به بهره برداری رسیده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۰۰و احد دیگر نیز که بیشتر خانه‌های نوع دوم هستند در حال بازسازی هستند.

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی یادآور شد: نزدیک به ۸۰۰ مالک واحدهای مسکونی آسیب دیده مناطق زلزله زده قطور با وجود تأمین اعتبار رغبتی به بازسازی ندارند و اعلام نیاز نکرده اند.

زلزله نسبتاً شدیدی منطقه قطور که در شمال آذربایجان غربی و مرز ایران و ترکیه قرار دارد، را روز چهارم اسفند سال ۹۸ لرزاند که بر اثر آن، صدها واحد مسکونی روستایی و شهری دچار خسارت شدند.