کمیسیون تلفیق وظایف خود را قانونی و در موعد مقرر انجام داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نامه تعدادی از نمایندگان مجلس برای رفع برخی ابهام ها درباره جداول بودجه ۱۴۰۰، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق توضیحات مفصلی درباره این جداول ارائه کرد. متن نامه هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
"ملت شریف و بزرگ ایران
با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
اخیرا در فضای مجازی و رسانهای مطالبی در خصوص نحوه تدوین جداول بودجه سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.لذا اولا اعلام میکنیم که اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ آمادگی دارند در هر مکان و زمان و به هر نحوی که همکاران بزرگوارمان لازم بدانند اطلاعرسانی کرده و به شبهات و ابهامات پاسخ دهند. همچنین یادآور میشود در برابر نمایندگانی که ابهام دارند، مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری و ارائه توضیحات میدانیم تا کلیه مسائل بر طرف شود.
لازم به ذکر است شرایط بودجه پیشنهادی اولیه و ناهمتراز دولت، رد کلیات در صحن علنی، اصرار بر ابلاغ بودجه قبل از پایان سال و از دسترفتن فرصت سههفتهای مجلس همه و همه باعث محدودیت زمانی جدی در بررسی بودجه شد. هر چند، با زحمات شبانهروزی همه نمایندگان در جلسات صحن علنی مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، بودجه سال ۱۴۰۰ تا پایان سال نهایی و ابلاغ شد تا کشور، سال جدید را با بودجهبندی مناسب آغاز کند. لذا ضمن تشکر از همه عزیزان ، اعلام می دارد که کمیسیون تلفیق و هیئت رئیسه این کمیسیون، کار خود را قانونی و در موعد مقرر انجام داده و بودجه نیز در موعد قانونی خود به دولت ابلاغ شده است.
همچنین ذکر چند نکته زیر در این رابطه، ضروری میباشد؛
۱. در شرایط موجود کشور که کمر مردم زیر بار گرانیهای ناشی از ناکارآمدی مدیریتی و تحریمهای ظالمانه خم شده و کشور درگیر مشکل فراگیر کرونا و مذاکرات هستهای وین است، بیش از هر زمان دیگر به همدلی و حل مسائل و ابهامات از طریق گفتگو نیاز داریم. حاشیهسازی برای مجلس انقلابی و دولت غیر همسو، حتی اگر کاستی هم وجود داشته باشد منجر به نگرانی بیشتر دلسوزان انقلاب شده و به مصلحت جریان انقلاب نیست. لذا همگان را به خویشتنداری و بررسی جامعتر اظهارات و اثر اجتماعی آن دعوت میکنیم.
۲. در بودجه بحمدالله، با مشورت نمایندگان کمیسیونهای تخصصی در کمیسیون تلفیق، قدمهای بزرگی برداشته شده که اگر دولتِ کمربسته و با همتی بر سر کار بیاید آینده خوشی را برای کشور نوید میدهد:
برای اولین بار بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان به امر مبارک محرومیتزدایی اختصاص یافته که نحوه توزیع آن بین شهرستانها، قبل از تصویب بودجه در صحن، به استحضار روسای مجامع استانی رسیده است.
مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی اختصاص یافته و اگر سال دیگر معادل همین مبلغ اختصاص یابد دیگر در کشور، روستای بالای بیست خانوار فاقد آب آشامیدنی بهداشتی نخواهیم داشت.
مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای راه روستایی اختصاص یافته که افق تکمیل کل راههای روستایی بالای بیست خانوار ۴ ساله پیشبینی شده است. بدیهی است در سال آینده میتوان تمرکز بیشتری بر راههای روستایی داشت.
۳. مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تقویت تولید و اشتغال در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و نیرو، زیربناهای توسعه و گردشگری و ... پیشبینی شده که تحقق هدف یک میلیون شغل خالص را بهراحتی ممکن میسازد.
۴. در تبصره ۱۶ در امر ازدواج، مسکن و تعالی خانواده دهها و بلکه صدها هزار میلیارد تومان منابع بانکی هدفمند در نظر گرفته شده است تا زمینه افزایش نرخ زاد و ولد و تشکیل خانواده را فراهم سازد.
۵. برای اولین بار آنقدر بودجه و اختیارات و رفع موانع تولید در حوزه کشاورزی اختصاص یافته که به شهادت رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ بوی کشاورزی میدهد.
۶. در ارتقا و تقویت بنیه فرهنگی و رفع آسیبهای اجتماعی، هزاران میلیارد اختصاص یافته که به اظهار نمایندگان این کمیسیونها بیسابقه بوده است.
۷. در خصوص مسائل آموزشی، چه در سطح آموزش عالی و چه در آموزشوپرورش اعتبارات بینظیری اختصاص یافته است.
۸. در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، مددجویان عزیز کمیته امداد و بهزیستی، حقوق و البسه سربازان و سایر اقشار بیش از دویست هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. کارشناسان این حوزه میتوانند گواهی دهند که این کار در چند سال گذشته بیسابقه بوده است.
۹. در تقویت بنیه دفاعی، توانمندیهای هستهای، اعتبارات قوه قضائیه، صدا و سیما و دستگاههایی که حکم قوانین دائمی و برنامه ششم در مورد آنها در لایحه بودجه عنایت جدی نشده بود، بیش از همه، نمایندگان این کمیسیونها در کمیسیون تلفیق بودجه میتوانند شهادت دهند که چه راهگشاییهایی صورت گرفته است.
در برابر بزرگی و صبوری ملت بزرگ ایران بیشک مجموعه کارهای شبانهروزی تکتک اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و دهها کارشناسی که ما را در این راه یاری دادند اساسا کاری نبوده است و ما همچنان خود را بدهکار این ملت، بویژه محرومان و رنجکشیدگان میدانیم.
آنچه که ما کردهایم لطف خدا بوده است. همچنان پذیرای انتقادات، پیشنهادات و اصلاح ساختاری بودجه و تدوین چارچوبی برای برنامه هفتم و بودجههای سالهای آتی هستیم.
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