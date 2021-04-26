به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازار سرمایه در روزهای اخیر در یکی از بدترین شرایط یک سال نیم گذشته از نظر ریزش شدید ارزش سهام یا اعتبار اوراق بهادار به سر می‌برد و از سوی دیگر، بازار مسکن نیز به رکود شدید تورمی مبتلا شده و قدرت خرید مسکن خانوارها به پایین‌ترین حالت ممکن در چند دهه گذشته رسیده است، اما بازار اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن که تا هفته‌های گذشته روند نزولی داشت، در شرایط رشد و سبزپوشی در معاملات امروز دوشنبه ۶ اردیبهشت بازار فرابورس قرار گرفته است.

این در حالی است که در هفته‌های گذشته نرخ این اوراق تا کانال ۴۰ هزار تومان نیز کاهش یافته بود؛ اما در معاملات امروز به میانه کانال ۵۰ هزار تومانی بازگشته است.

با توجه به اینکه اوراق تسهیلات مسکن، علاوه بر متقاضیان دریافت وام خرید مسکن، از سوی سازندگان و متقاضیان دریافت تسهیلات ساخت مسکن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نظر می‌رسد افزایش تقاضای خرید این اوراق عمدتاً می‌تواند به دلیل افزایش سقف وام ساخت مسکن باشد.

گفتنی است طی روزهای اخیر بانک تخصصی بخش مسکن از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان حرفه‌ای و انبوه سازان و همچنین تسهیلات نوسازی واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده در سقف‌های به ترتیب ۴۵۰ و ۳۰۰ میلیون تومان در تهران خبر داده است.

برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند از دیگر دلایل رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم می‌توان به سوءاستفاده برخی دلالان بازار سرمایه از ناآگاهی سرمایه گذاران در این بازار از محدودیت‌های خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن اشاره کرد؛ در حالی که خریدار اوراق تسهیلات مسکن، امکان فروش آنها تا ۴ ماه از زمان خرید را ندارد، اما برخی از سفته‌بازان و سیگنال فروشان در بازار سهام، خرید اوراق مسکن را به مشتریان خود با این تصور اشتباه که سقف وام مسکن به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده، پیشنهاد می‌دهند که با افزایش تقاضای خرید و درنتیجه قیمت این اوراق در روزهای اخیر مواجه شده است.

از آنجایی که اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین امسال در روزهای اخیر با نماد معاملاتی تسه ۰۰۰۱ وارد بازار سرمایه شده، با فروش ۲۲ هزار برگه و متوسط قیمت ۵۲ هزار و ۴۶۷ تومان به یکی از پُرفروش‌ترین اوراق مسکن امروز تبدیل شد.

نماد تسه ۹۹۱۲ (اوراق مسکن اسفند ۹۹) نیز با فروش ۲۸ هزار برگه و متوسط قیمت ۵۳ هزار و ۹۲ تومان توانست پُرتقاضاترین نماد معاملاتی امروز در بازار اوراق تسهیلات مسکن باشد.

نماد تسه ۹۹۰۶ نیز در یکی از معاملات به قیمت ۵۴ هزار و ۱۶۰ تومان به فروش رفت که رکورد گران‌ترین تسه امروز را به خود اختصاص داد. ارزان‌ترین نماد اوراق هم به نام تسه ۹۸۰۲ (اوراق مسکن اردیبهشت ۹۸) که در آستانه انقضای تاریخ اعتبار آن است، با قیمت ۳۹ هزار تومان ثبت شد.

سایر نمادهای معاملاتی در بازار امروز اوراق تسهیلات مسکن در بازه ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان در نوسان بود.

با توجه به اینکه سقف وام خرید مسکن زوجین تهرانی در حال حاضر ۲۴۰ و فردی، ۱۴۰ میلیون تومان است، متقاضیان دریافت این تسهیلات، با در نظر گرفتن متوسط ۵۳ هزار تومان برای خرید این برگه‌ها می‌بایست به ترتیب ۲۵ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۱۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.