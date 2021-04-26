به گزارش خبرنگار مهر، شاعران و طنزپردازان «قندشکن» در نخستین محفل مجازی خود در سال ۱۴۰۰ به موضوع جمعیت و فرزندآوری می‌پردازند.

در این برنامه، تعدادی از شاعران و طنزپردازان جوان و پیشکسوت در زمینه لزوم افزایش جمعیت و فرزندآوری، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش موالید همچنین موضوعات آزاد، اشعار و آثار خود را ارائه می‌کنند.

این برنامه که ششمین محفل مجازی قندشکن محسوب می‌شود، سه‌شنبه هفتم اردیبهشت، ساعت ۱۸ به صورت مجازی از طریق صفحه Qandshekan پخش می‌شود.

در پایان به آثار برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند فیلم شعرخوانی یا نثرخوانی خود را در رابطه با موضوع محافل از طریق رایانامه qandshekan@gmail.com یا شماره ۰۹۱۳۲۵۹۷۰۱۲ به دبیرخانه محفل ارسال کنند.

این ویژه‌برنامه با همکاری حوزه هنری استان یزد و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد برگزار می‌شود.