به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ایرباس برخی سخت افزارهای پیشرفته و خاص را بر روی فلایت لب نصب کرده تا پرواز آن بدون نیاز به خلبان را به طور کامل ممکن کند.

تجهیزات جدید برای خودکار شدن فرایند نشست و برخاست این هلی‌کوپتر بر روی آن نصب شده‌اند و علاوه بر این ایمنی برخی فرآیندها را بیشتر می‌کنند تا فشار کار واردشده بر خلبانان کاهش یابد.

هلیکوپتر فلایت لب اولین بار در ژانویه گذشته آزمایش شد و پلتفرم آن مبتنی بر هلی‌کوپتر اچ ۱۳۰ است. سیستم‌های دید رایانه‌ای این هلیکوپتر شناسایی موانع مختلف را تسهیل می‌کنند و سیستم‌های هشدار برخورد پره با موانع و پشتیبان پیشرفته پیشرانه نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

خودران شدن این هلیکوپتر برنامه‌ریزی کل مسیر پروازی از قبل را بدون نیاز به کنترل لحظه به لحظه مسیر حرکت هلیکوپتر ممکن می‌کند. یک رابط کاربری لمسی در بخش فرامین و یک نمایشگر قابل مشاهده در برابر چشم بعد از بر سر گذاشتن کلاه ایمنی از جمله دیگر امکانات این هلیکوپتر است. یک سیستم لیزری نیز در این هلیکوپتر قادر به تهیه نقشه سه بعدی از محیط اطراف به صورت لحظه‌ای است.