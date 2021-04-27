دستور روحانی برای شناسایی ربایندگان فایل مصاحبه ظریف

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: در روزهای گذشته انتشار فایل صوتی وزیر خارجه حواشی ایجاد کرد. این فایل صوتی که توسط تلویزیون پترودلاری کینه توز که با دلارهای نفتی اداره می‌شود و از روز تأسیس طرفدار رنج و تحریم مردم بوده است، منتشر شد. همین امر نشانگر توطئه آمیز بودن ربایش و پخش گزینشی این مصاحبه است.

ربیعی گفت: رئیس‌جمهور به وزارت اطلاعات دستور داد تا عوامل این توطئه را شناسایی کنند.

وی گفت: ربایش این اسناد، توطئه‌ای علیه دولت، نظام، انسجام داخلی، نهادهای کارآمد و سرافراز در میدان‌ها و همچنین توطئه‌ای علیه منافع ملی ماست.

ظریف درباره سوءبرداشت‌ها توضیح خواهند داد

سخنگوی دولت تاکید کرد: البته ما منتظر خواهیم بود که آقای ظریف به ایران برگردند و حتماً توضیحات لازم در مورد سوء برداشت‌ها را ارائه خواهند کرد.

ربیعی تاکید کرد: برش‌های گزینشی از یک گفتگوی بسیار طولانی با جهت‌گیری‌های شیطنت آمیز منتشر شد، این گفتگو بخشی از برنامه‌ای به نام «آن سوی دولت» و با موضوع گزارش و روایت خدمات، اقدامات، چالش‌ها و دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مصاحبه‌هایی با وزرا و معاونین رئیس‌جمهور در چارچوب تاریخ شفاهی هشت ساله دولت انجام گرفته است.

وی تاکید کرد: بنا بود که فایل کامل نسخه صوتی و تصویری گفتگوها در دفتر هیئت دولت و با درجه طبقه بندی آرشیو شوند و یک نسخه گزیده از هر گفتگو با توافق مصاحبه شونده‌ها در یک نهاد ملی مطالعاتی آرشیو و سپس منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

فایل مصاحبه ظریف سرقت شده است

سخنگوی دولت گفت: فایل گفتگوی آقای ظریف به دلایل کاملاً روشن که البته همه ابعاد هنوز روشن نیست ولی بعد توطئه‌آمیز بودن آن روشن است، توسط افرادی که هویت آنها در دست بررسی است به سرقت رفت و منتشر شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه جمع بندی فعالیت‌ها و اقدامات در پایان دولت‌ها امری مرسوم بوده است، گفت: این بار با یک نگاه نوآورانه و با دو هدف، یک انتقال تجارب با هدف آسیب‌شناسانه و سپس مستند ساختن فعالیت و اقدامات دولت هم برای ثبت تاریخی و هم برای مطالعه علاقه‌مندان به شکل انتشار عمومی پیش‌بینی شده بود.

ربیعی گفت: در هدف اول آسیب شناسی سیاستگذاری‌های دستگاه‌های مختلف از زبان مسئولان عالی دستگاه‌ها و پرسیدن موانع سیاستگذاری و مشکلات آن مدنظر بود تا بعنوان سندی تاریخی و قابل استفاده از تجربیات مسئولان پیشین برای آیندگان باشد.

وی افزود: کاملا قابل انتظار است که در جریان آسیب شناسی، جنبه نقد بیشتری هم دیده شود ولی این نافی همکاری و همدلی بین همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در عرصه عمل نیست. کلیه دستگاه‌ها با نگاه آسیب شناسانه به ساختارهای موجود، اصطکاک های بین دستگاهی، فرآیندهای سیاستگذاری، تعارض‌های موجود را بحث کردند و طبیعی است که جنس آسیب شناسی در وزارت امور خارجه کاملا متفاوت بود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: طبیعی است که دستگاه دیپلماسی ما همانند همه کشورهای جهان با توجه به نوع ماموریت‌ها و در چارچوب های عملیاتی در نقطه نظر روشی دیدگاه متفاوتی نسبت به موضوعات داشته باشند.

ربیعی گفت: مطابق با برنامه از پیش تعیین شده، نسخه‌ای از این گفتگوها به منظور استفاده سیاست‌گذاران آینده و نسخه‌ای هم برای استفاده عموم مردم که بیش از حد تخصصی و خسته‌کننده نباشد، تهیه شده و در آینده نزدیک به انتشار عمومی خواهد رسید.

نمی‌توان در دوستی ظریف و شهید سلیمانی شبهه ایجاد کرد

وی افزود: کسی نمی‌تواند در تبعیت ظریف از رهبری و عمق دوستی او به همه سربازان وطن از جمله سردار سلیمانی شبهه و تردید ایجاد کند.

سخنگوی دولت گفت: همه ما از جمله آقای ظریف، سرباز این نظام هستیم و او در حال حاضر، در خط اول مبارزه با دشمن در جبهه رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران است.

ربیعی با بیان اینکه جایگاه سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی، خدشه‌ناپذیر است گفت: یاد سردار شهید سلیمانی که فداکارانه مقابل متجاوزان ایستاد و بخاطر رشادت‌ها و اقداماتش برای وطن، به قهرمان و سرمایه‌ اجتماعی کشورمان تبدیل شد، برای مردم ایران، همواره گرامی است.

لایحه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» به تصویب رسید

ربیعی در ادامه با اشاره به مهمترین مصوبات جلسه هیئت دولت گفت: با توجه به ضرورت اتخاذ سیاست های قضایی افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان به دلیل آسیب پذیری این گروه افراد و خصوصیات و ویژگی های روحی و جسمی خاص آنان و نیز تدوین یک فرآیند حمایتی اثربخش برای کودکان در سیستم قضایی و برخورد صحیح، نظام مند، هدفمند و حمایت گرا به جای برخورد انتظامی و قضایی با این گروه دولت «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» را به تصویب رساند.

وی افزود: در این لایحه به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌‏های آنان، حدود صلاحیت‏ و تکالیف پلیس ویژه، پیش‏‌بینی سازوکارهای حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضایی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی، پرداخته است.

سخنگوی دولت گفت: همچنین دولت با هدف کمک به مسکن دار شدن ساکنین مناطق کمتر برخوردار مرزی و ایجاد جذابیت برای نوسازی بافت های فرسوده و انبوه سازان، با اصلاح آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار موافقت کرد.

ربیعی تاکید کرد: به موجب این تصمیم، میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول طرح ها و برنامه های موضوع این تصویب نامه به ترتیب در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال و در سایر شهرها ۸۰۰ میلیون ریال و ۳۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

وی گفت: تعیین و درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور از دیگر مصوبات هیات وزیران بود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بر این اساس، مشاغل آتش نشان، آتش نشان (راننده)، معاون شیفت، فرمانده شیفت، رئیس ایستگاه، مدیر عملیاتی منطقه، رییس مرکز ستاد عملیاتی و معاون عملیات، با درجه سختی و زیان آور (۳)، به عنوان مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور تعیین شدند.

ربیعی خاطرنشان کرد: هیئت وزیران همچنین با اصلاح لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته موافقت کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به موجب این اصلاحیه، دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان، آموزش عالی، پژوهش و فناوری، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می گردد، در قانون بودجه درج کند.

ربیعی با بیان اینکه امروز هفتم اردیبهشت،‌ روز ملی ایمنی حمل و نقل است گفت: یکی از زیرساخت‌های مهم برای توسعه جوامع، حمل و نقل است. حمل و نقل،‌ چه در بخش توسعه اقتصادی و چه توسعه اجتماعی و حتی تغییرات فرهنگی، نقش ایفا می‌کند. ایمنی نیز از عوامل مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل است.

وی افزود: با نوسازی ناوگان، گسترش ناوگان‌ها و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، ایمنی در حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی، افزایش می‌یابد. دولت تدبیر و امید در این سال‌ها با وجود تحریم‌های ظالمانه توانسته در گسترش و ایمنی حمل و نقل ریلی و گسترش جاده‌ها در سراسر کشور، به کاهش ناامنی در حمل و نقل،‌ کمک کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بهره برداری بیش از ۱۰۰۰۰ کیلومتر انواع راه (شامل ۵۶۰ کیلومتر آزادراه، ۵۵۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۴۶۰۹ کیلومتر راه اصلی و ۱۳۲۵۱ کیلومتر راه روستایی) و بهره برداری از ۱۷۶۷ کیلومتر پروژه ریلی، نتیجه تعهد دولت به حمل و نقل و ایمنی‌ آن است.

ربیعی تاکید کرد: از سویی، بخشی از مرگ ومیرها ناشی از تصادفات جاده‌ای و بعضا هوایی است. همچنین درصد زیادی از معلولیت‌ها در تصادفات جاده‌ای رخ می‌دهد. اما خوشبختانه با اقداماتی که دولت تدبیر و امید در توسعه و ایمنی راه‌ها انجام داده میزان آمار کشته‌ها در جاده ها در سال ۹۹ به نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده و آمار مربوط به مصدومین نیز با کاهش حدود ۲۴ درصدی مواجه بوده.

وی افزود: به همین علت، ایمنی حمل و نقل، علاوه بر امر گسترش زیرساخت‌ها، به مراعات شهروندان و توجه مردم به قوانین نیز مرتبط است. از این رو، ایمنی حمل و نقل نیازمند عزم ملی و نهادینه شدن فرهنگ آن در جامعه است. این روز به همه دست‌اندرکاران این حوزه به ویژه به کارگران و کارکنانش تبریک گفته و برایشان آرزوی ایمنی همراه با تندرستی و شادکامی داریم.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه نهم اردیبهشت، روز شوراها است گفت: بی‌تردید نهادینه شدن مشارکت مردم در اداره کشور،‌ شهرها و روستاها در قالب شوراها،‌ یادگار انقلاب اسلامی است که با آموزه قرآنی «و امرهم شورا بینهم» بنیان گذاشته شد.

ربیعی گفت: شوراها بخشی از تقسیم خدمت، تمرکززدایی و منطقه و محله‌گرایی در تصمیمات را به جامعه عرضه کرده است. شوراها موجب مشارکت مدنی مردم برای انجام امور توسط خود ‌آنها می‌شود.

وی افزود: قانون اساسی نیز بر امر شورا و ضرورت گسترش آن، تاکید داشته است. در دولت تدبیر و امید،‌ در هر کجا که تشکیل شوراها، زمینه قانونی داشته است، با نگاهی حمایتی و تسهیل‌گرانه،‌ به گسترش شوراها اقدام کرده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بخش مهمی از تشکل‌های شورایی ما،‌ در شهرها و روستاها شکل گرفته‌اند.

ربیعی اظهار کرد: شوراهای اسلامی نماد مردم سالاری و مشارکت مردم در مدیریت شهرها و روستاها است و دولت، شوراها را بازوان توانمندی برای مدیران در سطح شهرها و روستاها می‌داند.

وی اظهار کرد: بر این اساس، دولت اخیرا به منظور استقلال مالی و گسترش اختیارات دهیاری‌ها، لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: امیدواریم نهال شوراها که طی دو دهه فعالیت، با فراز و نشیب ها، موانع و مشکلاتی مواجه بوده، به مرور به درخت تنومندی تبدیل شود تا به عنوان یک سرمایه معنوی ارزشمند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پشتوانه‌ای برای اجرایی‌شدن سیاست‌ها و برنامه های نظام اسلامی باشند.

ربیعی با اشاره به اهم اطلاعات و اقدامات شوراهای اسلامی در دوره پنجم گفت: تعداد ۱۳۶۲ شورای شهر، ۳۸۰۰۰ شورای اسلامی روستا، ۱۰۵۷ شورای بخش، ۴۵۰ شورای شهرستان، ۳۱ شورای استان و شورایعالی استانها به عنوان نمایندگان و حلقه رابط مردم با دولت، بخش مهمی از امور محلی و ناحیه ای را با استفاده از درآمدهای مردم مدیریت می‌کنند.

وی ادامه داد: تعداد اعضای شورای اسلامی شهرها ۷۰۵۴ نفر و تعداد اعضای شورای اسلامی روستاها ۱۱۸۹۳۸ نفر هستند که از این تعداد ۴۰۲۹ نفر زن هستند.

سخنگوی دولت گفت: سالانه حدود ۱۵۰ هزار مصوبه (۶۰۰ هزار مصوبه در ۴ سال) در موضوعات مختلف اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی و... به تصویب شوراهای اسلامی می رسد که مبنای عمل شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور در زمینه امور مالی و معاملاتی و پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی و... قرار می‌گیرد.

ربیعی اظهار کرد: انعقاد ۱۵ تفاهمنامه توسط شورایعالی استان‌ها با دستگاه‌های اجرایی و قضایی در زمینه آموزش شهروندی و شوراها و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی با همکاری شوراهای شهر و روستا.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید تعداد تشکل‌های کارگری از ۶۱۳۲ تشکل در سال ۹۱ به ۱۳۲۶۷ در سال ۹۹ رسید گفت: ازآنجا که معیشت کارگران برای دولت همواره دغدغه جدی‌ و مهمی بوده است، نسبت به بهبود حداقل دریافتی کارگران عزیز، اهتمام ورزید؛ به طوری که در سال ۱۳۹۳ حداقل دریافتی با رشد ۴/۲۹ درصدی مواجه شد و این روند، با ضریب خوبی تا کنون ادامه یافته است.

سخنگوی دولت گفت: در راستای توسعه دولت الکترونیک، با استقرار و راه اندازی «سامانه جامع روابط کار» دولت اقدام به تسهیل در ارائه خدمات کمی و کیفی به جامعه کار و تولید کرد.

ربیعی تاکید کرد: همچنین با اقداماتی که دولت انجام داده، شاخص‎های ایمنی محیط کار، به میزان ۲۶ درصد نسبت به ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش یافته که منجر به کاهش حوادث ناشی از کار شده است.

یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر بیکار شده تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند

وی افزود: به گونه‌ای که در سال ۹۲ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر کارگر، ۹۰ نفر دچار آسیب شغلی می‌شدند و در سال ۹۹ به حدود ۶۵ نفر کاهش یافت.

سخنگوی دولت گفت: در حمایت از کارگران بیکار شده ناشی از شیوع بیماری کرونا هم، تعداد ۱.۴۰۰.۰۰۰ (‌یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر) نفر-ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند.

ربیعی تاکید کرد: در عین حال، در راستای روان‌سازی فرایند برقراری بیمه بیکاری در زیر سامانه جامع روابط کار، مراجعه حضوری به اداره کار و شعب تامین اجتماعی و دریافت مدارک هویت، حذف و این خدمت کاملاٌ الکترونیکی شد. دولت مدت زمان رسیدگی به برقراری بیمه بیکاری را از ۴۲ روز به ۶ تا ۱۳ روز کاهش داده است.

وی با بیان اینکه ۱۲ اردیبهشت، روز شهادت آیت‌الله مطهری متفکری روشنفکر است گفت: شهید مطهری با تیغ جهل و نادانی، تعصب و انحراف و به منظور تهی کردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران، به تیغ ترور سپرده شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: این روز ، به سنتی حسنه، به نام معلمان نیز نامیده شده است. مطهری، معلمی آزاداندیش و متعهد به مردم و جامعه‌اش بود. بدون شک، معلمان بخش اعظمی از فرایند هویت‌سازی نسل‌ها را عهده‌دار هستند. همه ما با معلمان و افکار آنان زیسته‌ایم و امروز، پر از خاطرات شیرین از آنها هستیم.

ربیعی اظهار کرد: دولت با این نگاه که تقویت نظام آموزشی با وجود معلمان با دانش و با انگیزه، امکان‌پذیر خواهد بود، به رغم شدیدترین تحریم‌های ظالمانه در دوره ۱۸ ماهه اخیر و کاهش چشمگیر منابع درآمدی دولت، درخصوص ارتقاء حقوق فرهنگیان از میانگین ۳۷ میلیون ریال در مهرماه ۹۸ به ۶۱ میلیون ریال در اسفند ۹۹ اقدام کرد.

وی ادامه داد: اگر چه باید اذعان داشت که در شرایط فعلی، حقوق کمی است اما با در نظر گرفتن جمیع جهات حداکثر تلاشی است که با بهره مندی از ظرفیت‌های موجود طی چهار مرحله این مهم تحقق یافته است.

سخنگوی دولت گفت: از مهرماه ۹۸ نیز نسبت به تعیین قراردادها و ساماندهی آنان اقدام شده و حقوق‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰ مطابق قانون کار، تعریف و بدهی‌های گذشته تسویه شد. در سال تحصیلی جاری نیز علیرغم افزایش حقوق در بسیاری از استانها تقریبا بدهی باقی نمانده است.

ربیعی گفت: اعتبار ابلاغی خرید خدمت در مناطق مورد نیاز در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ از رشد ۱۰۷ درصدی( بیش از دو برابری) برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین حقوق کارکنان حق التدریس آزاد از ابتدای سال ۹۹ قریب ۵۰ درصد افزایش یافته برای نخستین بار اعتبار برون سپاری فعالیت‌های کاردانش به صورت ۱۰۰ درصدی تحقق پیدا کرد.

پیگیر آزادی زندانیان تحریمی در آمریکا هستیم

سخنگوی دولت در بخشی از این نشست در پاسخ به سوالی درخصوص درخواست ایران برای آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا گفت: همواره ایده‌هایی درباره تبادل زندانیان با آمریکا مطرح بوده است و طرفین در حال بررسی آن از طریق دیپلماتیک هستند.

ربیعی ادامه داد: ما می‌خواهیم همه زندانیان تحریمی که به ناحق در بازداشت آمریکا هستند و تعداد آنها بیش از زندانیان آمریکایی در ایران است، آزاد شوند.

وی گفت: ایران با ملاحظات انسانی و اخلاقی که نهاد قضایی ما بر آن تاکید دارد، این موضوع را پیگیری می‌کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه تصمیم‌گیری برای اعمال قرنطینه گفت: اعمال هر سطحی از قرنطینه وابسته به نظر کارشناسان ستاد ملی مقابله با کرونا است. ما بر اساس رنگ بندی‌ها قرنطینه را اعلام می‌کنیم. اقداماتی که انجام می‌دهیم هم بر اساس نظر متخصصان و هم براساس تجارب جهانی بوده است و تاکنون نیز بر اساس رنگ‌بندی‌ها تصمیم گرفتیم.

ربیعی افزود: امیدواریم با تصمیماتی که در شرایط قرمز گرفته شده در هفته‌های آینده شاهد پایین آمدن این منحنی مرگ و میر باشیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اختلاف افکنی و بهره‌برداری شبکه‌های رسانه‌ای معاند از انتشار فایل صوتی گفتگوی ظریف و اینکه عده‌ای می‌گویند این کار توسط خود دولت با مقاصد انتخاباتی انجام شده است، گفت: هدف از مصاحبه این بود در مسائل مهم مانند سیاست‌های اقتصادی مالی، و پیشگیری‌ها و مسایلی مانند تالاب‌ها، سیل و مدیریت آن و زلزله از هزینه‌ها گرفته تا سیاست‌های رفاهی و اجتماعی با همه پیچیدگی‌هایش و حتی مجموعه ای از حوادث تلخی مانند سانچی و پلاسکو یا حوادث شیرین مانند سیاست‌ گذاری‌های کلان سلامت و بحث‌های توسعه صنعتی و حتی چگونگی مقاومت در دوران تحریم، صادرات در این دوران و ساز و کارهای مقاومت اقتصادی در محور این گفت و گوها قرار داشت.

وی ادامه داد: بخشی هم مربوط به موفقیت‌های وزارت خارجه و موانع و چالش‌های پیش روی آن بود. قطعا حوزه دفاعی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. قرار بود بخشی از مصاحبه‌ها فقط در قالب انتقال تجارب انتشار محدود داشته باشد و بخشی هم قرار بود پخش شود و پخش خواهد شد.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور یادآور شد: با دستور ریاست‌جمهوری، نهادهای مسئول در حال بررسی چگونگی انتشار و انتخاب گزینشی آن برای پخش هستند.

ربیعی با بیان اینکه محتوای مطالب گزینشی پخش شده و برجسته‌سازی از مطالب فقط در قالب پخش نبود، گفت: تحلیل‌های جانبی این رسانه‌های پترودلاری در مجموع هدف آنها را مشخص می کرد که با یک تیر چند هدف اعتبار سیاست خارجی، تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات دیپلماتیک سرنوشت‌ساز، زائل کردن اعتماد مردم و ایجاد تفرقه در نظام داخلی را هدف گرفته بودند.

وی افزود: از عده ای که برای هر موضوع حمله‌ای برای دولت پیدا می کنند می‌خواهم تا به این موضوع به عنوان یک موضوع ملی توجه کنند چون از یک فایل گزینش شده و ناقص جنجال‌سازی‌هایی ایجاد کردند و باید به شیوه ای در این زمینه برخورد کنیم تا این توطئه‌ها را خنثی کنیم.

ربیعی شائبه انتخاباتی بودن یا انتشار عمدی دولت را به قدری خنده دار دانست که توضیح دادنش ارزشی ندارد و تاکید کرد: بیشترین لطمه در این خصوص و موارد پیش آمده، شامل دولت شده و اتفاقا هدف دولت که انتخابات پرشور است. بار دیگر تاکید می‌کنم هدف دولت این نیست تا از جریان خاصی حمایت کند تا با این حمایت از مردم رای بگیرد بلکه دولت با هر کسی که از صندوق رای بیرون بیاید با کمال میل همکاری خواهد کرد و برای تداوم دولت خود هیچ برنامه‌ای نداشته است و این ادعای بسیار غلطی است. البته با تلاش‌های نیروهای اطلاعاتی ما مشخص خواهد کرد که توطئه‌ها چه بوده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه این کار توطئه آمیز اتحاد ما را هدف قرار گرفته است، گفت: نیروهای داخل نظام با هر گرایش اصلاح طلبی و اصول‌گرایی یا دوستان ما در همه نهادها در تله گفتاری این رسانه ها قرار نگیرند. هدف این کار به انحراف کشاندن فضای سالم و ایجاد بدبینی بین مسئولان و قطبی سازی کاذب بین آنهاست و قطعا آنها را مایوس خواهیم کرد.

۳۳ مصاحبه از اعضای دولت در قالب برنامه «آن سوی دولت» انجام شده است

ربیعی درباره اینکه آیا کل این تاریخ شفاهی و همه گفتگوها به سرقت رفته است یا نه، گفت: همه دولت‌ها در سال‌های آخر عملکرد خود را جمع بندی می‌کنند و به مردم گزارش کاری می‌دهند. در این راستا هشت پروژه طراحی شده بود که اقدامات شاخص یک جلد، عملکرد دولت ۳ جلد، جهش تولید یک جلد، گزارش صد روزه یک جلد و روزشمار دولت که در برنامه «آن سوی دولت» و «تاریخ شفاهی» در مجموع ۳۳ مصاحبه انجام شده است. بحث جنگ اقتصادی هم در این برنامه ها تهیه شده بود.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در این گفتگوها هر مسئول از پیچیدگی دستگاه خود با نگاه آسیب‌شناسانه می‌پردازد، گفت: خودم در مورد فقدان نظریه رفاهی و اشتغال یا اهمیت شیوه کارآفرینی و آسیب‌شناسی طرح تحول سلامت صحبت کردم و همه مسئولان نگاه آسیب‌شناسانه داشتند. مشخص است جنس وزارت خارجه متفاوت است.

وی ادامه داد:‌ این فایل خام بدون ویرایش طوری خارج شد که از روال مدنظر به شکل تفکیک شده و کاملا با هدف عملیات روانی پخش شده بود اگرچه سلسله‌وار پخش شد اما القائاتی که با مصاحبه‌هایی درکنار هم قرار گرفته و خبرهایی که تولید می‌کنند و خبرسازی می‌کنند تا گسترش پیدا کند که البته این اقدامات درحال پیگیری اطلاعاتی است.

سخنگوی دولت با اشاره به نشست امروز ستاد اقتصاد مقاومتی دولت و تاکید رییس جمهوری در این جلسه بر پیگیری موضوع سرقت رفتن فایل صوتی ظریف اظهارکرد: با نگاه کردن به نوع خوانش محتواها درمی‌یابیم این شیطنت‌ها به طور گزینشی انجام شد. وقتی کل متن خوانده می شود بدون سوگیری مساله خاصی به چشم نمی‌خورد و این نکاتی است که بارها آقای ظریف بیان کردند و نشان دهنده دشواری‌ها و چالش‌های تصمیم گیری در شرایط جهان پرتلاطم علیه ما و تهدیدهای گسترده ما است.

وی تاکید کرد: کسی نمی‌تواند در عمق علاقه و دوستی ظریف به همه سربازان وطن و تبعیت از رهبری شک کند اتفاقا در همین فایل و فایل‌های بعدی که منتشر خواهد شد دوستی با سردار شهید و تبعیت از رهبری در سخنان ظریف کاملا موج می زند.

ربیعی با اشاره به این فضای مسموم وغیرمفید ایجاد شده است، گفت: افرادی با مقاصد مختلف این فایل ها را ربودند. این اتفاق توطئه آمیز روی داده که پیگیری می‌شود ضمن اینکه تکلیف رسانه‌های فارسی زبان خارجی به ویژه رسانه های معاند و وابسته به دلارهای نفتی و رسانه جاسوسی در این میان کاملا معلوم است که اختلاف، تفرقه افکنی و ناامیدی مردم در این مقطع زمانی را دنبال می‌کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به تحلیل محتوای انجام شده نسبت به فایل منتشر شده، گفت: بخشی از این مطالب را تحلیل محتوا کردیم علاوه بر پخش صوت در کنار آن القائاتی ایجاد می‌کنند که کانون این القائات تخریب سیاست خارجی و تلاش سیاست خارجی کشور ما است و القای به سرانجام نرسیدن به برجام کاملا مشخص است وعلاوه بر آن حمله به دیپلماسی موفق که با همکاری نیروی قدس و وزارت خارجه حاصل شده است.



وی اضافه کرد: علاوه بر این حمله به انسجام داخلی و خدشه دار کردن محور مقاومت مردم ایران در مقابل تروریست در منطقه هم در این تحلیل محتوای انجام شده کاملا مشهود است.

ادامه دارد...