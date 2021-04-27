  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۴۲

توسط انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان؛

فراخوان پویش ادبی تسبیح نسیم منتشر شد

فراخوان پویش ادبی تسبیح نسیم منتشر شد

دبیرخانه انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان جهت تقویت و تولید آثار فاخر در حوزه ادبیات توحیدی، همه‌ شاعران افغانستان را برای پیوستن به پویش شعر مناجات «تسبیح نسیم» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان، سید سکندر حسینی بامداد مدیر عمومی انجمن هنر و ادبیات افغانستان گفت: دبیرخانه انجمن، برای تقویت و تولید آثار فاخر ادبیات توحیدی به‌تازگی فراخوان پویش ادبی شعر مناجات تسبیح نسیم را منتشر کرده که به موجب آن، از همه شاعران افغانستانی دعوت شده به این‌پویش بپیوندند.

وی افزود: پویش تسبیح نسیم آغازگر حرکت تازه‌ای در ادبیات آیینی افغانستان است که به رشد و پویایی شعر توحیدی کمک شایانی خواهد کرد. محدودیت‌ها و مشکلاتی که در دوران کرونا اتفاق افتاد فعالیت‌های انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان را مختل نکرد و با همکاری دوستان جوان و هنرمندمان، بیشترین تولید را در دوران قرنطینه داشتیم.

مدیر عمومی انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان ادامه داد: آلبوم صوتی آیین چشم به راهی مجموعه شعرخوانی شاعران افغانستان، آلبوم تصویری الفبای سرخ کار مشترکی از شعرخوانی شاعران و مداحان افغانستان در ایام محرم و آلبوم آیین حُسن شعرخوانی شاعران افغانستان، ایران و پاکستان برای امام حسن مجتبی(ع) ازجمله فعالیت‌هایی بودند که با اقبال بسیاری از سوی ارادتمندان اهلبیت(ع) مواجه شدند.

حسینی در پایان گفت: شاعران افغانستانی می‌توانند آثار خود را تا بیستم ماه مبارک رمضان، از طریق شناسه تلگرامی @adabiatayni_afg یا پست الکترونیکی انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان adabiatayniafg@gmail.com ارسال کنند. آثار برگزیده ضمن تقدیر در قالب یک آلبوم صوتی در رسانه انجمن منتشر خواهند شد.

کد مطلب 5199027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها