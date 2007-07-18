جابجایی 40 هزار مسافر در هر شبانه روز از طریق پایانه های مسافربری

مهندس امیرحسین صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای مقایسه کردن وضعیت استاندارد پایانه های مسافربری در تهران با دیگر کلان شهرها در کشورهای دیگر، نیاز است که ما نیز شرایط مشابهی با این کشورها داشته باشیم .

وی اظهار داشت: درکشورهای دیگر مجموع رفت و آمدها در پایانه های مسافربری، طی 24 ساعت به 3 هزار نفر مسافر هم نمی رسد در صورتی که پایانه های مسافربری ما طی شبانه روز بین 30 تا 40 هزار نفر مسافر را جابجا می کنند.

صدیقی اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای دیگر بار زیادی که هم اکنون در ایران بر دوش حمل و نقل اتوبوسرانی است بین حمل و نقل های دیگر نظیر کشتیرانی و راه آهن ، تقسیم شده است .

مدیرعامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران ، گفت: حجم تقاضای مردمی و میزان ترددها در پایانه های مسافربری ایران بسیار بیشتر از میزان آن در پایانه های مسافربری کشورهای دیگر است.

وی افزود: جابجایی های زیاد در پایانه ها و حجم بالای تردد، موجب استهلاک امکانات موجود در این پایانه ها می شود به گونه ای که هزینه استهلاک ساختمان، نگهداری و بروز کردن این پایانه ها با هزینه هایی که در کشورهای دیگر به علت کمی تعداد مسافران صرف می شود، قابل مقایسه نیست .

صدیقی تصریح کرد: استاندارد سازی و بروز کردن پایانه های مسافربری در برنامه های سازمان پایانه ها و پارک سوارها گنجانده شده است تا بتوان خدمات مناسب تری بر اساس استانداردها به مسافران ارائه کرد.