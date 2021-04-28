طرح اولیه خودرویی که مواد آلاینده هوا را پاک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طرح اولیه یک خودروی خودران برقی ارائه شده که میتواند آلایندگی ایجاد شده توسط خودروهای برقی را جمع آوری کند و در عوض هوای تمیز بجای بگذارد.
این طرح اولیه «ای رو» ( Airo) نام دارد و استودیو هدرویک درانگلیس آن را به سفارش شرکت خودروسازی «آی ام موتورز» چین طراحی کرده است. این خودرو را میتوان از ۲۰۲۳ میلادی تولید کرد.
در خودروی «ای رو» فضایی شبیه اتاق غذاخوری در نظر گرفته شده که میتوان آن را به دو تختخواب تبدیل کرد تا سرنشینان بتوانند هنگام سفر، استراحت کنند.
همچنین وسیله نقلیه مذکور با برق کار میکند و مجهز به یک سیستم فیلترینگ HEPA خواهد بود که زیر بدنه نصب میشود و ذرات آلاینده هوا را پاکسازی میکند.
هوای آلوده حاوی ذرات شیمیایی خطرناکی است که خودروهای دیگر تولید میکنند. این ذرات که اندازههای مختلفی دارند داخل فیبر فیلتر به دام میافتند و پس از طی مراحلی از هوا پاکسازی میشوند.
علاوه برخودرو یک ایستگاه شارژ نیز برای شرکت چینی طراحی شده که به بخشی از زیربنای شهر تبدیل میشود.
فضای داخلی خودرو قابلیت شخصی سازی دارد و مشتریان میتوانند آن را به دلخواه خود تغییر دهند. سقف خودرو نیز شیشهای است که با استفاده از جدیدترین فناوری میتوان آن را تار کرد. داخل خودرو نیز یک نمایشگر لوله شونده وجود دارد که فضای کابین را به یک کپسول مخصوص بازی رایانهای تبدیل میکند.
نظر شما