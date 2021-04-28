حوزه هنری به دنبال تقویت هنر مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی دادمان شب چهارشنبه در جمع فعالان هنری خراسان شمالی اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب حوزه هنری از فعالیت فرهنگسرایی منu شده است.

رئیس حوزه هنری ادامه داد: همچنین از فعالیت‌های زودگذر سیاسی منع هستیم و مکلفیم از این نوع فعالیت‌ها دوری گزینیم.

وی اتصال بین اندیشه، هنر و رسانه را یکی از خطوط محوری حوزه هنری دانست و افزود: طی اسناد بالادستی که برای حوزه هنری آماده خواهیم کرد سعی داریم تمرکز بر روی هویت را پر رنگ کنیم.

دادمان تقویت هویت منطقه‌ای، ملی، بخشی و گاهی صنفی را امری مهم برشمرد و گفت: با تقویت این موارد جامعه محکم‌تر شده و سد محکمی مقابل تهاجم دشمن ایجاد خواهد شد.

رئیس حوزه هنری در ادامه احیای عناصر هویتی در هر بوم فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و آن را جز مأموریت‌های اصلی حوزه هنری برشمرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تقویت هنر مردمی را دیگر وظیفه محوری حوزه هنری عنوان کرد و افزود: طی سه دهه اخیر هنر مردمی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است لذا ضمن تقویت هنر حرفه‌ای، باید رویکرد مردمی هنر که در دهه ۶۰ به کمک انقلاب آمد تقویت شود.

دادمان ادامه داد: هنر مردمی در گستره وسیع اثر دارد و می‌تواند چشمه جوشان استعداد را در اختیار مراکز هنری قرار دهد و در این بین حوزه هنری نقش پشتیبانی خواهد داشت.

وی در انتها تقویت و رشد هنرمند و هنر انقلابی را دیگر وظیفه حوزه هنری دانست و گفت: حوزه هنری باید نرم افزار و سخت افزارهایی تهیه کند تا در استان‌ها به عملیات تبدیل شوند.