متقاضیان فرزند ازمسیرهای قانونی اقدام کنند/گزارش ۴هزار کودک آزاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد عطابخش، پیش از ظهر امروز در نشست خبری آنلاین خانه مطبوعات یزد با اشاره به اینکه در استان یزد بیش از ۲۸ هزار معلول زیر پوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: هدف ما این است که معلولیت‌ها را سریع‌تر تشخصیص و خدمات توانبخشی به معلولان ارائه دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۷۵ مرکز توانبخشی در استان یزد وجود دارد که ۲ هزار و ۷۶۰ معلول زیر پوشش خدمات این مراکز هستند که سال گذشته ۴ هزار و ۸۰۰ وسیله توانبخشی با هزینه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون به تعدادی از معلولان این مراکز اعطا شد.

مدیرکل بهزستی استان یزد در مورد یارانه پرداختی به این مراکز عنوان کرد: ماهانه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یارانه به مراکز توانبخشی یزد پرداخت می شود.

عطابخش در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد سرانه هزینه ای که برای معلولان استان می شود، افزود: نمی توان برای همه معلولان یک نسخه بپیچیم زیرا هر معلول نیازهای خاص خود را دارد.

عطابخش با بیان اینکه بهزیستی در راستای پیشگیری از معلولیت و کاهش آسیب اجتماعی برنامه های مختلفی دارد، اظهار داشت: در طرح غربالگری، ۹۹.۴ درصد نوزادان تازه متولد شده معادل ۱۷ هزار و ۵۰۰ نوزاد تحت پوشش غربالگری قرار گرفتند که ۴۳ نوزاد انواع مشکل شنوایی داشتند.

وی در مورد طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم نیز بیان کرد: ۳۶ هزار و ۵۰۰ کودک سه تا ۶ سال در طرح تنبلی چشم در استان مورد پایش قرار گرفتند که از این تعداد ۱۸۶ کودک با مشکلات تنبلی چشم شناسایی شدند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت اورژانس اجتماعی در یزد گفت: سال گذشته ۷ هزار مورد تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی یزد برقرار شد که ۴ هزار و ۹۸ مورد آن در زمینه کودک آزاری بود و اغلب این کودک آزاری ها توسط والدین معتاد انجام شده بود

عطابخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش آمار خانواده های متقاضی فرزند خواندگی بیان کرد: شهروندان متقاضی فرزند به هیچ‌وجه با شرایط غیرقانونی فرزندی را تحویل نگیرید زیرا با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند.